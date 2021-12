Germán Crespo: "No hay mayor motivación que los tres puntos"

El Córdoba CF pasará en apenas unos días de jugar ante más de 15.000 personas en El Arcángel ante el Sevilla a hacerlo ante unas decenas de ellas en el feudo de Las Palmas Atlético. Un contraste enorme que define la realidad en la que se mueve el conjunto blanquiverde, que debe dejar ya atrás la competición en Copa y poner las miras en ese ascenso a Primera RFEF.

Germán Crespo, técnico blanquiverde, fue muy sincero al respecto y reconoció que esa diferencia de ambientes será complicada de asimilar. "Está claro que la motivación no va a ser la misma pero le intentamos hacer ver a los jugadores que el partido del Sevilla era un premio, pero donde nos va la vida es en el partido de este domingo. Cuando saltas al campo y la afluencia de público es mínima, la motivación no es la misma, pero no hay mayor motivación que los tres puntos", aseguró el preparador granadino.

Germán Crespo reconoció que su equipo llegará a la cita cansado después del gran esfuerzo del pasado miércoles. "Es lo que conlleva el jugar una prórroga y lo que te exige un rival como el del otro día. Estamos haciendo trabajo de recuperación, porque hay gente con sobrecargas importantes. Vamos a intentar recuperar a la máxima gente posible pero el equipo no va a llegar al 100%. Hay jugadores que no jugaron y tendrán minutos", explicó Crespo, que descartó para viajar a Las Palmas a Álex Bernal: "No va a llegar. Está entrando en el grupo pero le ha perjudicado el que no hayamos podido trabajar como queríamos. La semana que viene, según sus sensaciones, casi seguro que podrá estar. Tanto él como Miguel de las Cuevas".

Sobre Las Palmas Atlético, Germán Crespo explicó que es un equipo de contrastes, como sucede con muchos filiales. "Sabemos que es un filial capaz de lo mejor y de lo peor. Es un campo de césped artificial nuevo, que para nuestra forma de jugar estará bien y vamos con ganas de centrarnos en la liga y de traernos los tres puntos", aseveró.

El técnico del Córdoba CF cree que para sus intereses "puede ser un partido que nos venga bien, porque es un equipo con una propuesta de juego valiente, que intentará sacar el balón jugado". "Son gente joven y físicamente seguro que van a estar algo mejor que nosotros por lo que llevamos acumulado, pero es un equipo irregular por su juventud que comete errores y es lo que vamos a intentar aprovechar", añadió.