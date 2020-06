Radiografía a la plantilla del Córdoba CF al 'final del ejercicio'

De no ser por la crisis del coronavirus aún latente, la temporada 19-20 debería haber bajado oficialmente el telón este 30 de junio. Pero el fútbol se prolongará al menos un mes más, con la disputa de los diferentes play off que el Córdoba CF tendrá que ver por televisión o, en el mejor de los casos, la grada. Porque para el club blanquiverde, el curso sí terminó hace ya algunas semanas, dando paso a una ardua labor en la sombra que en su mayor parte todavía tiene que ver la luz.

No se puede decir que la entidad cordobesista haya estado parada en todo este tiempo, aunque la mayoría de sus profesionales, deportivos y no deportivos, pasaran a formar parte de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que este 1 de julio ya será historia. Eso sí, las noticias palpables se han visto reducidas al anuncio de los cuerpos técnicos de los distintos equipos de la institución, y la presentación de la campaña de abonados, que no ha terminado de ofrecer un cuórum entre la afición.

Lo que está por venir es lo que realmente quiere el seguidor del Córdoba: ver cómo queda el nuevo proyecto para competir en Segunda División B. Los dirigentes blanquiverdes, con Javier González Calvo, a la cabeza, ya han apuntado que vendrán jugadores "de primer nivel" y que el único objetivo será el ascenso al fútbol profesional, esquivando la floreciente Segunda B Pro. Pero ahora queda ver en qué se traduce todo ese trabajo de la dirección deportiva, obligada a mirar al play off para pescar lo mejor de cada casa.

Para que empiecen las eliminatorias por el ascenso aún quedan dos semanas y media, tiempo suficiente para hacer el hueco suficiente en la plantilla para que puedan llegar los nuevos refuerzos. De momento, el club de El Arcángel tiene en nómina 17 futbolistas, aunque al menos cinco de ellos tienen la puerta de salida abierta de par en par. En ese grupo no entran Raúl Cámara, cuyo acuerdo para su incorporación al staff se da por cerrado, ni Iván Navarro, con todo arreglado para prolongar su contrato dos campañas.

Sí están, sin embargo, los jugadores que mantienen vinculación y no entran en los planes de futuro de la entidad. Son los casos de Luis Garrido o los cedidos Fernando Román, Víctor Ruiz, Zelu y Sebas Moyano, todos con diversos condicionantes. Porque Román seguirá en el Marbella al cumplir con la cláusula recogida en su préstamo para alargar éste hasta 2021, Zelu se mantendrá en el Logroñés si consigue el ascenso, y Sebas Moyano puede ser reclamado por el Lugo; Ruiz no cuenta, como no lo hizo en el pasado tampoco.

Salir, obligado para dejar entrar

De salir todos, como es la intención compartida por técnicos e Infinity, la dirección deportiva tendría un amplio margen de maniobra, pues se encontraría con un plantel de apenas 12 jugadores. Ahí entraría en juego la idea de fichar una decena de hombres que ya comentaron los rectores cordobesistas hace un par de meses. Eso sí, estando muy pendiente de los sub 23, pues en estos momentos únicamente el portero Edu Frías cumple tal condición; faltan por lo tanto cinco, por lo que mayores podrían llegar solo cinco.

Entre los primeros tendría cabida Jordi Tur, muy del gusto del cuerpo técnico y que tendría que regresar al Cádiz tras una cesión en la que no pudo siquiera debutar con la blanquiverde. No así el ya mencionado Iván Navarro, aunque sus características invitan al club a apostar por él. Será de las pocas apuestas, pues esa obligación de subir de categoría invita a afinar bien el tiro en las próximas semanas, cuando se espera que la maquinaria de los fichajes se ponga a punto en un Córdoba que mantiene muchas tareas pendientes.

Y no solo en lo deportivo, pues de fondo sigue el ruido de los juzgados con la incertidumbre por el retraso de la confirmación del juez Fernando Caballero como sustituto del recusado Antonio Fuentes Bujalance -el Pleno del Consejo General del Poder Judicial tampoco lo mirará esta semana- y el resto de temas latentes que no hacen más que ensuciar el camino por el que Infinity intenta construir un futuro mejor en blanco y verde.

De momento, así está la plantilla del Córdoba CF en este final de temporada que el covid-19 ha convertido en una fecha más, pues todo se retrasará un mes: