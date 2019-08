Enrique Martín: "El equipo sigue creciendo"

La pretemporada del Córdoba CF sigue avanzando a buen ritmo. Invicto tras cuatro partidos, tras encadenar ante el Al-Rayyan qatarí el segundo empate consecutivo (2-2) -antes habían llegado dos triunfos-, Enrique Martín se encuentra satisfecho con lo que le está ofreciendo un equipo que "sigue creciendo". Consciente de que el verano es propio de "desajustes" y que hay tiempo para "ajustar", el técnico navarro explicó a la conclusión del choque en La Puebla de Cazalla que los blanquiverdes han entrado ya en una segunda fase de la preparación, con menos rotaciones durante los encuentros.

"Me quedo con el esfuerzo del equipo", acertó a decir Martín Monreal tras ceder en el tramo final de la batalla ante el Al-Rayyan un empate por un más que dudoso penalti. El de Campanas recordó que "tuvimos un par de ocasiones anteriores para haber matado el partido", pero esos errores en la definición terminaron pasando factura en el marcador final, lo de menos en este tipo de choques.

Lo primordial en la pretemporada es ir cogiendo tono físico y ritmo de competición, de ahí que el navarro aprovechara el cuarto amistoso para dar un paso más en la preparación: "Queríamos dar 70 minutos a una serie de jugadores y, por tanto, otros jugaron menos; pero el próximo día ante el Recreativo Granada (el miércoles, en Coín) éstos jugarán 70 minutos, para en el día del Rayo ya hacer pocos cambios".

Desde el Rayo, en 'modo liga'

"Vamos avanzando. Hasta ahora estábamos con el fifty-fifty, pero ya quisimos dar 70 minutos a cada equipo. Y para acabar la semana antes de la liga -la competición comenzará el fin de semana del 24-25- con cada equipo jugando prácticamente 90 minutos. Así pasará con el Sevilla Atlético y el Linares (los dos últimos test veraniegos)", argumentó Enrique Martín.

Un técnico que de momento prefiere ser positivo y restó importancia a "una serie de desajustes" en defensa que provocaron los dos goles qataríes, y alguna ocasión más. "Estamos a tiempo de corregir estos detalles para ajustar y que en la liga no sucedan. Pero en líneas generales el equipo sigue trabajando y creciendo".

En esa valoración, el navarro destacó que "esta vez se nos adelantaron, pero le dimos la vuelta al marcador, y hubo cosas interesantes. Además, cuando más a gusto estaba el equipo, cuando habían superado ese punto de fatiga, hice los nueve cambios, porque así lo teníamos establecido y lo hicimos".

Preocupación con el estado físico de Zelu

Eso ocurrió ya al borde del minuto 70, porque el duelo ante el Al-Rayyan, en general, fue trabado y poco vistoso, sobre todo porque "al principio no hubo continuidad en el juego por ninguno de los dos equipos y fue muy lento, y luego el campo se levantó bastante y no facilitó. Pero hay que entender que hace calor, que es pretemporada y que pueden pasar estas cosas. Pero conforme avanzó el partido el equipo se fue soltando, estuvo mejor y no hay que darle más importancia".

Por último, Enrique Martín también se refirió al estado de Zelu, uno de los hombres que no tiene garantizada su continuidad y que apenas pudo estar 30 minutos en el campo porque "anda con algún problema de pubis. Le habíamos dado algún día de descanso y estaba recuperado, pero creo que el campo no le ayudó mucho porque estaba bastante blandito. Para sujetarse le costaba y le cambiamos porque le dolía. Me fastidia y me preocupa ese tema".