Germán Crespo: "Ojalá podamos ser campeones"

Si hubo alguien que apostó por la Copa RFEF desde un inicio, ese fue Germán Crespo. El técnico blanquiverde quería que su equipo disputase la Copa del Rey y, una vez conseguido, conquistar un título oficial era su ilusión. Su equipo está ahora a 90 minutos de conseguirlo y tras el choque se acordó de la afición, de la que opinó que recibiría su "merecido premio" si el conjunto blanquiverde levanta la copa.

Tocó sufrir para ello ante el Ebro, aunque Germán Crespo ya tenía el cuerpo hecho. "Estaba claro que venía un rival que si ha llegado aquí es por méritos propios, eliminando a equipos como el Hércules y el Lleida. Sabíamos que iba a ser complicado, porque ellos vendrían con todo. Al final cuando llegas hasta aquí lo que quieres es estar en la final", comentó el técnico, que vio a su equipo bien de inicio: "El equipo ha salido bien, ha tenido ocasiones para adelantarse, sobre todo la primera de Casas. Creo que hemos sido capaces de tener el dominio del balón. Sabíamos que ellos a la contra tenían peligro y también en la velocidad por bandas. Pero las vigilancias las hemos hecho bien y sus acercamientos han sido a balón parado".

A su análisis añadió el buen arranque de la segunda parte: "En la segunda parte hemos tenido alguna ocasión para adelantarnos, pero sabíamos que iba a ser un partido largo, que incluso podía llegar a la prórroga, pero la frescura de Luismi nos ha permitido adelantarnos".

Una vez conseguido el pase a la final, el técnico hizo balance de lo que va de curso y se felicitó por la buena marcha del equipo. "Si esto me lo dicen al principio ya no de temporada, si no de pretemporada, lo habríamos firmado. Es muy difícil ganar un partido. Cualquier equipo compite bien, y ahí están los números. Como siempre, intentaremos alargar esta racha. Hay que felicitar a los jugadores porque vienen de jugar muchos minutos pero siempre lo dejan todo en el campo y los que entran desde el banquillo siempre aportan", aseguró Crespo.

El granadino hizo extensiva esa felicitación "a la afición, a los jugadores, al cuerpo técnico y a vosotros mismos [los medios de comunicación], porque formáis parte de esto y hay que disfrutar el momento". Estaba especialmente contento el técnico granadino y es que reconoció que para él cada partido es la oportunidad de demostrar que quiere hacer carrera en los banquillos. "Esto para mí era una oportunidad, el estar en un club como el Córdoba y todo lo que sea ganar y sumar es importante. Habrá entrenadores acostumbrados a disputar títulos y pasar eliminatorias pero a mí se me presentaba una oportunidad. Esta competición te llevaba a la Copa del Rey, que la pude disfrutar con el Jaén pero no disfrutar de un Primera. Eso para un entrenador como yo era un premio. Para mí y para los jugadores. Javi Flores lo ha dicho en el grito de guerra, que no había jugado nunca una final. Significa mucho para nosotros", indicó el nazarí.

Sin confianzas en la final

Respecto al apoyo de la afición, que ha recuperado la ilusión por su equipo, el técnico no tuvo más que palabras de elogio. "Lo notamos, claro que lo notamos. El año pasado fue complicado, porque la gente no pudo venir y luego llegó el varapalo del ascenso. Desde que se abrió la campaña de abonos se demostró que la gente quería disfrutar y eso es lo que queremos, que disfruten, porque así nos hacen disfrutar a nosotros. Cada vez que jugamos aquí es una fiesta. La gente te para por la calle y eso te alegra. Ojalá podamos ser campeones porque es el justo premio que merece la afición", expresó Germán.

Cuestionado por esa final ante el Guijuelo, Germán Crespo dejó claro que no valdrán confianzas, aunque eso no le preocupa. "Confianza no puede haber. Se han quedado muy buenos equipos fuera que podía estar perfectamente en la final. Si el Guijuelo ha llegado aquí es por algo. En El Arcángel todos los equipos se crecen y en el fútbol cuando tiene confianza te llevas un chasco. En eso estoy tranquilo porque el equipo mantiene la concentración siempre, hasta en los entrenamientos. Por ese lado no vamos a tener problema porque el equipo siempre compite bien", apuntó el preparador blanquiverde.