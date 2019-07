Mutismo acerca del interés en la cesión de Viti

Aunque normalmente no tiene problema alguno en responder las preguntas de los medios de comunicación y aportar, hasta donde puede, luz sobre todos los asuntos, Alfonso Serrano no quiso ayer comentar nada acerca del interés del club blanquiverde en la cesión de Viti, extremo del Oviedo. "De nombres propios de fuera no hablo, creo que a veces te puede fastidiar operaciones. No es porque no quiera, es porque creo que lo mejor es trabajar en silencio y traer a lo que queremos", apuntó el director deportivo del Córdoba CF.