José Antonio González tenía "ganas de estar en el primer equipo del Córdoba CF"

Uno de los fichajes mejor recibidos por la afición del Córdoba CF fue el de José Antonio González, que hoy ha sido presentado oficialmente en El Arcángel junto a Fernando Román. "Fue muy fácil porque tenía ganas de volver y estar en el primer equipo del Córdoba. Ya me quedé con las ganas en su momento y cuando se presentó la oportunidad fue muy fácil", ha reconocido el pontanés sobre su vuelta a casa.

González se ha felicitado de la oportunidad que se presenta ahora y ha asegurado que "el objetivo está claro. El Córdoba tiene que estar donde todos sabemos. Hay que asumirlo con naturalidad y seguro que las cosas van bien".

Curiosamente, el primer partido del centrocampista con la camiseta del Córdoba CF en su regreso será en su casa, en Puente Genil, este próximo jueves. "Tengo ganas de ponerme la camiseta del Córdoba y jugar en mi pueblo", ha reconocido González, que espera con ganas ese partido "para coger carga, minutos y sensaciones con respecto a lo que quiere el míster".

Junto al jugador cordobés se ha presentado también oficialmente Fernando Román, un corpulento central que ha reconocido que "al saber el interés del Córdoba ni me lo pensé", porque considera que el blanquiverde es "un proyecto muy ambicioso y vamos a ir a por todas".

El ascenso no supone "presión"

Ambos jugadores asumen como natural el reto del ascenso y Román considera que eso no supone "presión alguna" porque "aquí venimos todos a por el objetivo del ascenso. Hay que hacer una piña y seguro que lo conseguiremos".

Sobre la situación de Sebas Moyano también se le ha cuestionado al que fuera su compañero el curso pasado en el Valencia Mestalla, aunque Fernando Román no ha querido entrar demasiado en el tema. "Me llevo muy bien con él y es un gran jugador, pero ahí no puedo decidir yo", ha apuntado el central.