Bernardo Cruz: "Ojalá esto sea el inicio de un bonito proyecto"

Uno de los capitanes de la primera plantilla del Córdoba CF, el cordobés Bernardo Cruz, celebró en Mérida su segundo ascenso como blanquiverde y lo hizo visiblemente emocionado, sabedor de lo que supone para una afición que venía de años muy difíciles y que ahora vuelve a estar enganchada a su equipo.

Para él, el ascenso a Primera RFEF supone el segundo que celebra con la camiseta del Córdoba CF, después de conseguirlo en Las Palmas en 2014, con destino a Primera División. Por la magnitud de la gesta, aquel queda en un lugar especial, aunque Bernardo no quiso restarle un ápice de mérito a lo conseguido ahora.

"Es un ascenso diferente, emocionalmente me supone quitarme esa espinita del año pasado, en el que metimos la pata y son ascensos diferentes, pero no hay mal que por bien no venga. Hemos conocido un cuerpo técnico súper profesional que nos ha marcado un ritmo de juego y de plasmar una idea de fútbol muy bonita y hemos conocido a unos compañeros que han rendido a un excelente nivel", explicó el central sobre la temporada que ha hecho su equipo.

"Ojalá esto sea el inicio de un bonito proyecto", deseó Bernardo, que señaló que era "un día para disfrutar". "El cordobesismo ha estado con nosotros en los momentos más duros. Es momento de crear ese cordobesismo desde pequeñitos. Nos han acompañado a pueblos, a viajes muy largos, debe ser el inicio de algo bonito para generar cordobesismo", reiteró el defensa blanquiverde.