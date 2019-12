Contento y satisfecho por la dinámica que empieza a coger su equipo tras ganar al Sanluqueño, Raúl Agné, el técnico del Córdoba CF, se felicitó porque "seguimos dando pasos firmes, que es lo que nos interesa, aunque los últimos rivales en casa nos han complicado mucho la vida".

El preparador blanquiverde reconoció que "el no transformar el penalti te penaliza" porque "para atacar ellos han notado el estar con diez, pero para defender no" y en general se mostró "contento con cómo hemos llevado el partido, aunque igual nos falta un punto de claridad arriba, pero estoy contento con la actitud de los jugadores, que lo dejan todo".

El único lunar que señaló el técnico fue el gol del empate, del que apuntó que "no lo has de conceder nunca, porque se ha ido de tres su jugador y han hecho el gol, cuando un rival juega con diez eso no te puede pasar nunca, pero me voy muy contento por los tres puntos, hacemos buena la victoria de la semana pasada y seguimos progresando".

Agné indicó que el rival complicó mucho el partido porque "atacar a un bloque de ocho es complicado. Hemos intentado no perder la esencia de tener el balón y atacar en campo contrario. Nos ha costado mover el balón más rápido pero el rival también juega y es un equipo ordenado y organizado".

El enfado de Abel Gómez por la expulsión de Edu Oriol Abel Gómez se marchó de El Arcángel disgustado por la derrota de su equipo y apuntó al respecto que "se pueden analizar los primeros 15 minutos, que son los que el árbitro nos ha permitido competir en igualdad", después de que "habíamos empezado bastante bien, teníamos el partido donde queríamos pero una expulsión injusta te deja con uno menos". "Hemos aguantado con diez, nos hacen el gol al filo del descanso y es un mazazo. Pero el equipo ha salido en la segunda parte confiando, somos capaces de empatar y luego el esfuerzo penaliza ya mucho. Hora y cuarto con uno menos es muy difícil, pero aún así hemos dado la cara hasta el final. Creo que el resultado es muy abultado para lo que se ha visto, pero me voy orgulloso de mis jugadores y lo que se ha visto sobre el campo", añadió el exblanquiverde. Sobre su regreso a El Arcángel, reconoció que era "un partido muy especial para mí, no había tenido la oportunidad de volver como jugador. No es la vuelta soñada porque uno siempre intenta conseguir un resultado, pero me quedo con el cariño de la gente y el haber visto a mucha gente del club".

Con todo, lo que más destacó Agné de los suyos fue la actitud hasta el final. "Me daba miedo que después de cómo se ha solucionado todo hiciéramos ploff, que no fuésemos capaces de mantener la tensión. Se ha hablado solo de esto, no del partido. Los chavales lo harán mejor o peor, pero hasta el final lo intentan. Lo hemos conseguido levantar, que eso tiene mucho mérito. Puedes pensar que el resultado es abultado pero el grupo ha respondido muy bien", reflexionó el técnico.

Respecto a los nombres propios, el técnico blanquiverde destacó a De las Cuevas, del que aseguró que "nunca he tenido dudas, en dos partidos ha hecho dos goles de puntos y no dudo de su calidad". Además, respecto a Sebas Moyano, indicó que "lo que hay que hacer es entrenar y llamar así a la puerta del entrenador. En ese sentido, estoy contento. Para eso están las plantillas, para ir administrándolas".

Por fin dos triunfos seguidos

Con todo, Agné reconoció que "la calidad es lo que más cuesta y ante equipos que mantienen un bloque delante de la portería debes ser muy preciso, has de tirar paredes y necesitas mucha precisión". "Yo creo que el equipo juega bien, ha cogido la idea y tiene claro cómo queremos atacar, pero a veces llegamos hasta donde llegamos", apuntó el maño.

Tras encadenar por fin dos victoria seguidas, Agné indicó que "el seis de seis nos permite avanzar y es más fácil para un entrenador que crean en ti cuando ganas, porque el discurso cuando pierdes es más difícil de mantener".