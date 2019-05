Y como no puede ser otra manera, y sobre todo teniendo en cuenta que es el principal activo con el que cuenta en estos momentos, el Córdoba está dispuesto a exprimir al máximo toda negociación para sacar la mayor tajada posible. Básicamente porque las actuaciones de Andrés Martín cada encuentro que pasa son más determinantes. Ya sea como segundo punta, por el centro del ataque o caído a uno de los dos costados, o como referencia buscando los espacios –el otro día ante el Zaragoza, sin ir más lejos–, el sevillano sigue demostrando su crecimiento.

Pero si lo que puede ofrecer el Eibar a todo futbolista con margen de crecimiento es más que interesante, sus movimientos con el poseedor de sus derechos federativos no se aventuran tan positivos. Sin el poder económico de otros pretendientes y con una política económica bien marcada , el club guipuzcoano difícilmente llegaría a la mitad de la cláusula de rescisión del atacante.

Andrés Martín es el guapo de la clase y cada día que pasa le salen más pretendientes . Con 19 años, su carta de presentación en LaLiga 1|2|3 está siendo notable, a pesar de la pésima trayectoria de un Córdoba CF que no está para muchas florituras . Y eso hace que su nombre esté apuntado en rojo en la agenda de multitud de clubes, que tienen por delante la doble tarea de convencer al futbolista (o a su entorno, que lo asesora) y al club blanquiverde, con el que tiene contrato cuatro temporadas más, con una cláusula de rescisión que se va a los cinco millones.

El Almería quiere aprovechar el descenso cordobesista

En mitad de la tabla, salvado gracias a sus 52 puntos, y con el play off a seis, el Almería ya empieza a pensar en el futuro. En silencio, sin hacer ruido, la dirección deportiva rojiblanca pretenden buscar jugadores comprometidos y que puedan explotar sus cualidades en el Mediterráneo, aunque su rendimiento este curso haya sido más bien discreto. En ese contexto, y teniendo en cuenta que la disposición económica tampoco es muy boyante, sus ojos apuntan al Córdoba, cerca de consumar su descenso a Segunda B. El interés del Almería podría pasar por dos centrocampistas que no es que hayan brillado mucho en Córdoba: Quim Araujo y Vallejo. El catalán podría cubrir la posible baja de Juan Carlos Real y su contrato hasta 2020 no supondría problema alguno porque el CCF ya quiso desprenderse de él enero. El caso de Vallejo es diferente, pues el vitoriano acaba su vinculación el 30 de junio y podría relevar a David Rocha o dar descanso a Yan Eteki.