Aún sin asimilar la derrota de su equipo ante el Algeciras, el técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, lamentó que "estos partidos se dan durante el año". "El resultado es negativo y estamos tristes porque no lo esperábamos. Por momentos hemos estado espesos y con falta de acierto en las ocasiones. Nos ha costado entrar en el partido, mover el balón con fluidez y hemos sufrido porque nos ha tocado correr hacia detrás. Ahora tranquilidad y no dudar", apuntó el técnico en su primer análisis de la derrota ante el cuadro rojiblanco.

Tras una mala primera parte, Agné vio mejor a los suyos tras el descanso. "Iván Navarro nos ha dado más profundidad y hemos juntado más gente arriba. También al rival le entra el miedo a ganar y se olvida de ir arriba. Creo que hemos generado lo suficiente como para empatar", explicó el técnico que llamó a sus jugadores a "valorar lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, porque tenemos muchas cosas buenas pero cuando ponemos a la luz lo que hacemos mal nos quedamos un poco más pequeñitos".

El preparador blanquiverde no quiso achacar la derrota al árbitro, aunque no dejó pasar que "en la misma jugada hay dos manos, lo acabo de ver y el árbitro lo ve también, pero no lo ha querido pitar" y "son dos manos muy claras. También pienso que el gol anulado es gol, porque Fidel salta limpio", se lamentó.

Con todo, al técnico se le preguntó si cree que su equipo está espeso en los últimos partidos. "Más jugadores creativos no podemos poner en el campo. No es un problema de calidad, es que nos cuesta sacar el balón desde atrás limpio. Luego nos falta el último pase, pero sigo diciendo lo mismo, confío en este equipo y esto va a acabar bien", aseguró Agné, que considera que este tropiezo "te despierta y te dice que en las segunda vueltas los rivales son jodidos porque todo el mundo se juega la vida".

En cuanto a la intensidad, Agné apuntó que su equipo tiene "un perfil de futbolistas que a veces parece que no son intensos. El problema es que cuando no tenemos el balón tenemos un déficit, porque nos cuesta si nos separamos. El problema no es de intensidad. Es con balón cuando no somos intensos y hay fases en que sí lo somos". "Tenemos que tomar conciencia de que hay que explotar las virtudes para que no aparezcan los defectos. Tenemos que dar más continuidad al juego desde el balón, porque defender nos cuesta más", añadió el de Mequinenza.

Ahora, con el equipo de nuevo fuera de las eliminatorias de ascenso, Agné indicó que "no me preocupa salir del play off, esto te despierta. Hay que seguir remando y vamos a estar ahí seguro. Ahora tenemos que pensar en la semana que viene. La derrota existe y yo soy de los que pienso que en los momentos malos es cuando no hay que dudar."