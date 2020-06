Al margen de explicar todo lo que ha vivido en sus diez meses en el Córdoba CF y evidenciar sus discrepancias con Infinity, Alfonso Serrano ha hecho balance del que ha sido su único curso en el club blanquiverde, defendiendo su labor en ambos mercados y mostrando su convencimiento de que el equipo cordobesista se habría metido en play off si la temporada no hubiese finalizado de manera anticipada por la crisis sanitaria.

El ex director deportivo del Córdoba ha defendido su labor y ha asegurado que le gusta que le juzguen "por temas deportivos, no por los extradeportivos y está claro que todo el mundo se equivoca y acierta con los fichajes, pero estoy convencido de que nos habríamos metido en play off".

Sobre la plantilla que confeccionó para el reto del ascenso, y a pesar de las dificultades para trabajar que él mismo explicó, Serrano defendió que "estaba compensada", a lo que añadió que "en invierno creo que nos reforzamos muy bien y quizás faltaba un delantero más, pero en los demás puestos estaba muy bien; en verano fue prácticamente imposible cerrar la plantilla por la situación que conocemos".

Cuestionado por nombres propios, Serrano quiso dar la cara por Luis Garrido, al asegurar que "hay que tenerle un poco más de respeto, aunque no haya cuajado". "Ha jugado Champions con Estrella Roja, no con cualquier equipo, Mundiales, Copas de América... Yo conozco muy bien a Luis Garrido y sé el tipo de jugador que es, pero llevaba seis meses sin competir. Yo no entro en si es bueno o malo. El comportamiento que ha tenido es excepcional y creo que se le está criticando en exceso", añadió sobre el mediocentro hondureño.

También se detuvo Alfonso Serrano en el caso particular de Fidel Escobar, del que a título personal opinó que "el Córdoba comete un error por no hacer un esfuerzo por Fidel Escobar, porque seguramente tenga equipos de Segunda División, a mí me han llamado muchos equipos para preguntar por él. Me parece que, con sus altibajos, es un jugador muy bueno". Sobre el panameño, además, explicó que "eran 400.000 dolares los que había que pagar y daban bastantes facilidades de pago si el Córdoba comunicaba que iba a ejercer la cláusula".

Su trabajo en el mercado de invierno

Llegado el mercado invernal, Serrano ha reconocido que encontró libertad para trabajar por parte de Infinity, aunque ha señalado que hubo un par de jugadores que él quiso firmar y no fueron aprobados por el nuevo consejo de administración, lo que no quitó para que estuviera "a gusto" durante esas semanas. En el periodo invernal, por cierto, remarcó Serrano que el club se ahorró 100.00 euros en salarios con los cambios hechos en la plantilla, que permitieron además un salto de calidad importante.

El pucelano ha defendido además su implicación en el club, al reconocer que tanto él como Jorge Rodríguez de Cózar tuvieron "una oferta de un equipo de Segunda División en plena ebullición de cómo estaba el Córdoba y decidimos quedarnos aquí, porque nos comprometimos con los jugadores y con un entrenador que vino porque es amigo mío".

Antes de despedirse, además, Serrano negó las informaciones que le vinculaban con el Lugo, en un equipo de trabajo junto a Rodríguez de Cózar. "Lo que haga Jorge no lo sé, pero yo no he tenido ningún acercamiento al Lugo en ningún momento", aseguró, aunque dejó una puerta abierta al apuntar que "nunca sabes lo que va a pasar en la vida", al tiempo que se alegró por su compañero en el CCF: "Si Jorge va al Lugo me alegro por él, porque se lo merece y es trabajador, conoce el mercado".