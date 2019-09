Alfonso Pastor Vacas (Bujalance, 4-10-2000) anda a pasos agigantados para ver hecho realidad su sueño de pequeño, jugar en la élite. Tras dar sus primeros pasos en la Escuela de su localidad natal, muy pronto pegó el salto a la capital para enrolarse en el Séneca. Llegó en edad alevín y salió para militar en el Sevilla en su primer año de cadete, después de pasar también por las selecciones cordobesas, donde precisamente comenzaron los primeros contactos con el club nervionense, que cristalizaron rápido.

Desde entonces, el bujalanceño siempre encabeza la alineación titular de su equipo, salvo lesión o sanción, convirtiéndose en el último eslabón defensivo del mismo, como portero que es. Es más, en sus dos primeros años de juvenil jugó en División de Honor, y en el tercero defendió la portería del segundo filial de los de Nervión, en Tercera División. Incluso esa última temporada en el fútbol formativo, la pasada, fue convocado en algunos encuentros con el primer filial, debutando en Segunda B el 30 de marzo pasado ante el Almería. Lo hizo con triunfo 1-0 y una enorme actuación. Quizás eso sirvió para ratificar que meses atrás el club le había ampliado el contrato hasta finales de la temporada 20-21.

El Sevilla ha apostado fuerte por él, ya que Alfonso directamente pasó a formar parte de su primer filial, en Segunda B, equipo en el que salvo la primera jornada ha sido titular en las cuatro siguientes y se espera que esta jornada, ante el Córdoba, vuelva a encabezar el once. Además, esta campaña tiene un reto más ante sí, ya que “dos o tres veces por semana” se ejercita con el primer equipo, estando incluido en la relación de jugadores para la UEFA Europa League como tercer portero tras Tomas Vaclik y Yassine Bounou, al no haber podido ser inscrito Javi Díaz. Es más, ya se ha estrenado en una convocatoria con el primer equipo, precisamente en competición europea, en el duelo que el Sevilla disputó en Bakú (Azerbaiyán), ante el Qarabag FK (0-3).

Un brillante futuro por delante que Alfonso Pastor comenzó a fraguarse en su etapa en el Séneca y la selección cordobesa, y que ha seguido trabajando en un Sevilla al que no le costó adaptarse. “En mi primer año no fui tan titular como en los demás. Es verdad que jugaba los partidos más complicados, pero el míster nos rotaba a los dos porteros”, explicó el bujalanceño, que considera un éxito “llegar a Segunda B siendo juvenil”.

Iker Casillas, la referencia para los de su generación Alfonso reconoce que prácticamente como cualquier portero de su edad, su principal referencia es Casillas, “con la época de las Eurocopas y el Mundial”, aunque no esconde que Víctor Valdés, Palop y Sergio Rico también fueron porteros en los que se fijó. En la actualidad, comparte entrenamientos con Vaclik y Bono: “Dos grandes porteros de los que intento aprender”. Por último, se mostró confiado y afirmó que “ojalá siga contando para la Europa League… y todo lo que venga. Mi sueño a corto plazo es seguir defendiendo la portería de mi equipo y ojalá pueda acabar defendiendo la del primer equipo”.

Una categoría de bronce en la que “se nota mucho el salto. El Sevilla se pasea en juveniles, pero en Segunda B, para puntuar, cuesta la misma vida. Pasas de jugar con niños a hacerlo con tíos experimentados”. El guardameta es consciente que “el equipo no marcha bien”, aunque a nivel personal está “contento”. “Defensivamente somos un equipo compacto, luchador y ordenado, pero no hemos estado acertados de cara a puerta. Pero de la forma en la que estamos trabajando, llegarán mejores resultados. Ahora, es verdad que no hemos estado acertados de cara portería rival”, continuó el meta, que admitió que el pasado domingo, en Algeciras, tuvieron “un día malo, pero el equipo, en líneas generales, va bien defensivamente y vamos a sacar esto adelante seguro”.

Respecto a su inclusión en la convocatoria para la UEFA Europa League, Pastor reconoció que “vas con una ilusión tremenda, aunque muy cortado porque ves a gente con la que juegas en la ‘play’. Sobre todo, me junté durante el viaje con los más jóvenes, como Bryan Gil, Oliver Torres, Reguilón o Jordan. Los pesos pesados son más serios y miran más por el equipo”. Con todo, el joven cordobés no tiene prisas, dado que “llegar al primer equipo lo veo muy lejos. Pero no pienso en eso, sólo en hacer una buena temporada con el filial y lo que tenga que venir, bienvenido sea”.

Esta jornada reconoce que será un partido especial, pues visita el Estadio Jesús Navas el Córdoba CF y “enfrentarte al equipo de tu ciudad tiene un plus de motivación, pero yo sólo debo mirar por mí y por mi equipo. Es un partido muy bonito porque soy de Córdoba”.

De la actual plantilla del conjunto blanquiverde reconoce que sólo tiene relación “con Antonio Moyano y con algunos jugadores del filial, pero para nosotros esta jornada, como en cualquier otra, no hay ex compañeros, ni amigos, ni ciudad, ni nada, solo vale ganar. Estamos en zona de descenso, una situación que no nos merecemos por el trabajo del equipo. Esta jornada viene el Córdoba, pero lo que decimos siempre, tenemos que ir partido a partido, nos jugamos la vida en cada partido y debemos intentar sacar los tres puntos sea quien sea el rival”.

Aunque “aún” no ha hablado con nadie del Córdoba, Alfonso tiene claro que lo hará, sobre todo con Moyano. Eso sí, para alimentar la rivalidad, en tono jocoso, reconoció que “siempre” fue del Séneca, antes de insistir en que está “muy centrado” en su equipo, si bien mantiene "ilusión por el equipo de mi ciudad”.

Pero mirando a los suyos, incidió en que “el Sevilla Atlético está bien. El otro día en Algeciras fue un palo gordo. Veníamos en línea ascendente, hicimos un buen partido en Badajoz y en Cartagena, pero no ha querido entrar la pelota. Si mantenemos nuestra línea y trabajando como lo estamos haciendo, pronto nos llegarán cosas bonitas. Nuestros entrenadores nos dicen que debemos jugar con los pies, que tengamos la pelota, y les gusta que mantengamos la posesión. Fuera de casa nos ha costado más porque hemos jugado con equipos veteranos, pero en casa hemos sido dominadores”.

Sobre su próximo rival, el Córdoba CF, el futbolista natural de Bujalance apunta que “es un equipo que viene de Segunda, que tiene una gran base para subir y que será de los rivales más duros de la categoría. Por su historia es un rival grande y duro que nos va a poner la cosa difícil. Le respetamos, pero trataremos de ir a por el triunfo sin duda alguna”.

El cordobés reconoce que “interiormente, desde el domingo que acabamos en Algeciras sí he pensado ya en el partido con el Córdoba, un partido que será bonito, pero en el que vamos a intentar sacar los tres puntos”. También admite que es consciente de que al Córdoba lo acompañarán muchos aficionados, pero “aunque de primera mano sé que tiene una gran afición y que gusta mucho el fútbol, en estos cinco partidos que ya se han jugado este año, lo hemos hecho ante muchísima gente, y cuando empieza el partido nos olvidamos de todo. El equipo es muy joven, pero en el campo no importa”. “A partir del domingo, como cordobés que soy, le mando un mensaje de ánimo, que el Córdoba tenga muchísima suerte en la temporada menos con nosotros, porque es un club histórico que va a volver seguro”, finalizó.

Cordobeses en el segundo filial

Alfonso es conocedor de que, en el segundo filial del Sevilla, que milita en Tercera División, hay también varios jugadores cordobeses: “Juan Andrés, que vino con nosotros a Algeciras; Casas, que es mi compañero de piso; Pedro Chacón y Luis Vacas. Todos tienen un buen futuro por delante. Además, sé que hay muchos más en categorías más pequeñas, pero no los conozco, no coincidimos en la hora de los entrenamientos”.