Tercera semana de competición y tercer cambio de sistema en el Córdoba CF. Al menos, así lo dejó entrever Juan Sabas, el técnico blanquiverde, en su comparecencia de prensa previa al choque ante el UCAM Murcia. El técnico asume que será una constante durante la temporada. "No es tirarse el pegote como técnico, es que nosotros miramos al equipo primero, lo que podemos mejorar, y luego el rival y la superficie que te vas a encontrar. A partir de ahí diseñamos la semana de trabajo. Seguramente cambiemos el dibujo por igualar las inferioridades o superioridades en el centro del campo", explicó el madrileño.

Sabas puntualizó, eso sí, que el cambio de sistema "no afecta mucho porque son sistemas muy parecidos". "Te puede afectar el jugar con tres atrás y con carrileros, pero en estos sistemas las variantes son mínimas y no creo que tengan demasiada afectación en un partido", añadió el preparador del Córdoba.

Sobre el rival, el técnico blanquiverde mostró sus respetos para un equipo que llegará a El Arcángel con pleno de seis puntos. "El UCAM Murcia es un equipo que ha encajado cero goles y marcado dos, y con eso tiene seis puntos. Quiere decir que son muy eficaces y saben a lo que juegan. Puede que no quieran el dominio del partido y quizás eso nos venga bien, pero vamos a ver cómo se da el partido. Yo no miro más allá de este partido ni otros rivales que el que me voy a encontrar el domingo", expuso Sabas.

Pese a tratarse de la tercera jornada del campeonato, Sabas tiene claro que el margen de error es mínimo desde ya. "Es que quedan 16 partidos, no quedan más. Es como estar metido en la segunda vuelta. Llega el partido tras un buen inicio para los dos. Nos vamos a encontrar un rival complicado, que parte con nuestro mismo objetivo porque tiene una gran plantilla y un entrenador con mucha experiencia en la categoría. Somos conscientes de que queda muy poco y no se pueden cometer errores. Cuantos más errores cometas, peor será para conseguir el objetivo final", avisó el técnico.

El de Leganés recuperará efectivos para el choque, pues Jesús Álvaro ya es uno más en los entrenamientos, mientras que Carlos Valverde y Djak Traoré apuran sus procesos de recuperación. Sobre Traoré, Sabas explicó que "si le preguntas, las sensaciones no terminan de estar al 100%, pero tolera el dolor mejor". En el caso de Valverde, el técnico tiene claro que "aporta lo que no tenemos, que es velocidad, pero necesitamos entrenar mañana [por este sábado] y preguntarle sus sensaciones". Parece claro que, aunque Valverde podría entrar en la lista, no será para partir de titular.

El entrenador blanquiverde valoró también la baja de Julio Iglesias, un contratiempo que tiene que lamentar esta semana. "Puede que Julio sea de los futbolistas que pueda llegar más lejos, por sus condiciones y por la juventud que tiene. El camino lo tiene que recorrer él, nosotros tratamos de ayudarle, pero no pasa nada por la lesión, el fútbol tiene estos contratiempos y ahora su mente tiene que estar limpia y centrarse en la recuperación", apuntó Sabas.

Cuestionado por la reducción de aforo que sufrirá El Arcángel desde esta jornada, Sabas lamentó la realidad que está tocando vivir. "Es una pregunta complicada, porque para ver el estadio con 400 personas, prefiero verlo solo. A nosotros no nos beneficia en nada, pero es cierto que es lo que nos toca vivir, la realidad que tenemos, el temer incluso al rival que te enfrentas porque pueda haber algún positivo, porque no queremos perder el buen ritmo que tenemos. Ver el estadio desangelado a nadie le gusta, pero es lo que toca y hay que aguantarse", lamentó el técnico.