Germán Crespo y el revulsivo de la final de la Copa RFEF

No hay mejor forma de levantarse tras una derrota que buscando un triunfo y si es en una final, mucho mejor. Así lo entiende Germán Crespo, que cree que el mejor partido que podría venirle al Córdoba CF tras la derrota del pasado sábado es uno con un título en juego y además en El Arcángel.

El técnico granadino aseguró que su equipo está "muy bien" tras ese primer varapalo del curso. "Ya habéis visto que a pesar de ser 48 horas después de jugar un partido, la gente que tuvo más minutos ya habéis visto que se les tiene que parar. Estábamos deseando de que llegara la final para poder disfrutar ante nuestra afición y en los entrenamientos se ve que todo el mundo quiere estar", añadió Crespo.

El preparador blanquiverde reiteró que "después del varapalo de la primera derrota, le hemos dado más importancia a esas ganas", porque "cuando se pierde un partido después de la racha que hemos tenido, lo peor es el siguiente partido, y yo me alegro de que sea una final, que creo que todo el mundo va a querer competir".

"El equipo va a ir al partido como viene haciendo toda la temporada, con ganas de ser, en este caso, campeón de una competición. Va a ser la mejor entrada de la temporada y tenemos ganas de brindarles un título porque al final es un título de la Federación y entraríamos en la historia del Córdoba", añadió el entrenador blanquiverde.

Espera un rival replegado

Para lograr ese objetivo, el Córdoba tendrá que superar a un rival de inferior categoría pero que llega invicto, algo que Germán valora. "Es importante, es verdad que está en una categoría inferior, pero igual que nosotros le dábamos importancia a llevar 17 partidos sin perder, hay que darle importancia a esto. Es un equipo de Tercera pero que está compitiendo bien y en la Copa lo ha hecho bien, superando eliminatorias importantes", destacó el técnico del CCF, que, eso sí, tiene claro que "cualquier equipo te compite, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos". "Sabemos que somos muy fuertes en nuestro estadio y con nuestra afición, por lo que tenemos que salir desde el primer minuto a intentar ponernos por delante, porque tendremos un rival que está invicto, pero tarde o temprano se tienen que cortar las rachas", avisó.

Crespo comentó que espera un Guijuelo que quiera esperar atrás para buscar la contra. "Es un equipo que creemos que se hará fuerte en defensa y estará con las líneas juntas, como casi todos los rivales que vienen aquí, para luego intentar jugar al contraataque, que es lo que le ha dado éxito y lo que le hizo pasar en la semifinal. Pero es lo que hemos hablado estas semanas, vemos un planteamiento de los equipos y luego nos encontramos aquí otro totalmente diferente. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y luego, depende de lo que nos encontremos, intentar superarlos", explicó.

Germán no escondió que habrá cambios en su once inicial, pero también dejó entrever que no tantos como en otras ocasiones. "Está claro que hay que rotar, porque hay jugadores que jugaron el sábado 90 minutos y que el próximo sábado tenemos una auténtica batalla con un rival que va a estar ahí arriba. Lo que vamos a intentar es, dentro de las rotaciones, sacar el mejor equipo posible, el que creemos que nos va a facilitar el ser campeones", comentó.

Un guiño a la afición

Cuestionado por si es un partido para tirar de los hombres más experimentados, el técnico explicó que buscará una mezcla de veteranía y frescura: "Se está demostrando que cuando hemos sacado gente joven en partidos importantes como el del Cacereño, el equipo compite muy bien. Vamos a buscar todo un poco, darle la experiencia al equipo que necesita, pero también que el equipo esté rápido. Es una final, esperemos que solo a 90 minutos y que los 11 titulares y los cinco cambios le den frescura al equipo".

Para la afición también tuvo palabras el técnico granadino, después de conocer que la taquilla funciona a gran ritmo y se superará con creces la mejor entrada de la temporada. "Sobre todo que sigan como están, que eso lo sienten los jugadores y lo sentimos en el banquillo. Sé que el otro día, el sábado, hubo gente que viajó y se volvió desanimada por el resultado. Pero eso está olvidado y vamos a intentar dejarlo todo en el campo para que disfruten ellos, que son los que se merecen este premio", apuntó.