Aythami Artiles ha comparecido en la sala de prensa de El Arcángel para analizar un partido que será especial para él, el del sábado ante Las Palmas. "Hasta hace menos de un año era mi equipo. Es el equipo de mi tierra, del equipo que he sido siempre. Lógicamente es especial, cuando sale el calendario lo tengo marcado porque me voy a reencontrar con mucha gente que conozco, que son amigos", ha reconocido el canario, que ha expuesto también que "les daré un abrazo antes y después del partido", pero tiene claro que "la situación de ambos es complicada, más la nuestra, pero estamos en casa y hay que morir".

Al central blanquiverde, como uno de los capitanes del plantel, había que preguntarle por lo vivido en los últimos días en torno a la posible venta del club. "Lo que ha pasado en la rueda de prensa, nos enteramos por ahí y por lo que hemos podido leer", ha reconocido Aythami, que ha confirmado además que "hoy estuvo Alfredo [García Amado] reunido con nosotros y nos explicó la situación", ante la que aseguró que el plantel está "tranquilo porque los temas extradeportivos nosotros no tenemos nada que ver. Tenemos que centrarnos en el partido del sábado, que es difícil y exigente. Lo que tenemos es que pensar en el fútbol y en ganar el sábado".

Sobre lo comentado en la reunión con el director general del club, Aythami ha explicado que "ni nos ha tranquilizado, ni lo que pasó ayer nos sorprende", y ha defendido a León, sin querer valorar su gestión: "Conozco a Jesús y sé que haga lo que haga será por el bien del Córdoba. Tiene nuestro apoyo. Se equivocará o no, pero nosotros estamos para jugar al fútbol y bastante tenemos, que no estamos en una situación buena, para estar también pendientes de la gestión del club".

Aythami es un futbolista curtido en proyectos difíciles, a menudo con problemas económicos. "He vivido diferentes situaciones a lo largo de mi carrera: tres leyes concursales, estar un tiempo sin cobrar, el equipo estar en los puestos de abajo, pero también he vivido cosas buenas en esos momentos malos", ha reflexionado el canario, que cree que en esas circunstancias es cuando "el vestuario es una piña y la afición empuja como hace aquí". "Esa es mi experiencia y mi punto de vista. Los problemas extradeportivos no quitan que tengamos que centrarnos en jugar y esperar que todo se solucione. Nos dedicamos a jugar al fútbol", ha comentado.

El defensa, eso sí, no ha negado que "todo el mundo habla de lo que pasa fuera, pero yo creo que tenemos buen equipo para estar fuera del descenso. Estamos en el camino de eso, estamos haciendo las cosas bien últimamente y sólo nos falta ganar".

Contento con Curro Torres

En referencia al partido del sábado ante Las Palmas, Aythami ha reconocido que "si perdemos será un varapalo porque tenemos especial ilusión de ganar con nuestra gente y ante un rival de los que va a estar arriba. Además nos hace mucha falta, nos va la vida en ello".

También ha explicado sus sensaciones desde la llegada de Curro Torres: "Cuando un equipo está abajo lo principal es que no te metan goles y lo estamos consiguiendo. Lógicamente también hay que meter goles y estamos en el camino". "Estamos creando ocasiones aunque no las estamos transformando. Trabajamos con la idea de Curro de salir con el balón jugado, que es totalmente contraria a la que teníamos antes. Creo que es cuestión de tiempo que lleguen las victorias", ha vaticinado.