Jesús León se ha visto obligado a comparecer antes los medios de comunicación para explicar los movimientos en torno a posible venta del Córdoba CF. El montoreño, acompañado por el director general Alfredo García Amado, ha explicado que comparecía "con la intención de proteger al equipo, que para mí es lo más importante". "Como presidente podré cometer errores, mi gestión puede ser criticable, pero nadie va a poner en duda mi amor por el club", ha asegurado León, que el próximo sábado tiene pensado "salir cinco minutos antes el sábado al palco, para el que me quiera increpar o chillar, allí estaré, pero que luego se empuje al equipo".

León ha explicado su versión de la negociación llevada a cabo con un grupo inversor de origen ucraniano. "Puedo pecar de ingenuo o de torpe. Yo viajo a Ucrania por la intermediación de un agente de futbolistas. Viajo para la venta de unos jugadores. Sabéis la situación del club, iría donde haga falta para solucionar el problema. Me adelantan que había interés de un grupo inversor por la compra de uno o varios jugadores. Peco de ingenuo y tomo la decisión de viajar. En Ucrania me reuní con ellos no más de tres horas. La conversación desencadena en la compra del club. Ellos ponen encima de la mesa una propuesta que no paré, que quizás debería haberlo hecho. Se habla, la conversación no da para más y yo me voy, vuelo de vuelta a Estambul. A partir de ahí, yo lo valoro en España y no fructifica. Ya no hay más", relatado el presidente.

El empresario montoreño ha asegurado que "en condiciones normales, los próximos seis meses el presidente y dueño voy a ser yo". "Ya veremos lo que pasa luego, para no tener que comerme mis palabras. Luego las cosas dan muchas vueltas. Esto es fútbol y el que no entienda las connotaciones que tiene esto le falta mucho por conocer. Hay mucha gente que no entiende como un tieso de Montoro ha comprado el Córdoba. Soy el único que ha tenido cojones de comprar el Córdoba cuando nadie quería", ha espetado.

León ha negado además el supuesto pago de una cuenta del club a una suya personal, por valor de un millón de euros. "Yo he recibido ese documento y es falso. Está en manos de mis abogados. Es falso y los que me han enviado esto van a estar en el juzgado ya. Yo puedo equivocarme pero corrupto no soy, y el que me llame corrupto se va a ver conmigo en el juzgado. Yo sé quién ha hecho el documento, quién lo ha difundido, van a ir todos al juzgado en cola. El club es mío y no voy a ser idiota de mandarme dinero del club a una cuenta personal", ha asegurado.

No vende... con matices

Con todo, Jesús León ha tenido dificultades para explicar su afirmación de que el club no está en venta. "Si a mí me llega una oferta que yo entiendo que es para pensársela, creo que es humano pensarlo. Ante la situación que tenemos, que no es fácil, provocada por errores, te lleva a pensar... que tampoco es que estemos boyantes. Yo tengo mis limitaciones y si un tío mete aquí 15 millones de euros, tengo que mirar por el beneficio del club. Yo no me voy a agarrar aquí", ha indicado, antes de reiterar que "en los próximos meses, el presidente y dueño voy a ser yo. Pero en condiciones normales. Si mañana me dan 50 millones, es que ni lo pienso. Esta era al menos para pensarla".

Convencido de la salvación

Entre otro asuntos, el montoreño ha aseguro que "los problemas económicos se van a arreglar. Los deportivos también, porque nos vamos a salvar. Lo digo a 18 de diciembre. La situación es la que es pero lo voy a arreglar todo".

Para que eso se posible, habrá que vender jugadores, algo que en el presupuesto se prevé con unos ingresos mínimos de cinco millones de euros. Los mismos presupuestos que señalan que el club está en causa de disolución. "El Córdoba ha estado muchos años en causa de disolución y no ha desaparecido. Es un tema contable, aunque la gente entiende que va a desaparecer. La causa para arreglar eso se va a dar. Una vía es activar la cesión del estadio, que antes de que acabe el año, según el Ayuntamiento, va a haber un borrador", ha explicado León sobre ese asunto, par aluego señalar que "los cinco millones por ventas entendemos que es prudente. Nosotros creemos que en el peor de los casos, en la situación más desfavorable, es real. Según las conversaciones que tenemos en marcha hoy, esa cifra se supera con creces. Supera la cifra del presupuesto y para dar la vuelta al límite salarial".