Competición pospone su resolución sobre la alineación indebida del Córdoba CF ante el San Fernando

La resolución del caso provocado por la alineación indebida del Córdoba CF en su partido ante el UD San Fernando tendrá que esperar. Aunque parecía que el caso ya estaba cerrado, después de que el propio club blanquiverde admitiera su error por la participación de Javi Flores y pidiera disculpas a sus aficionados y, horas más tarde, la entidad canaria anunciara de forma oficial su alegación a la Real Federación Española de Fútbol, el dictamen tardará, al menos, diez días más en confirmarse.

Todo porque el Juez Único de Competición, en su reunión de este miércoles y tras ver el acta arbitral y los demás documentos, ha procedido a la incoación de procedimiento ordinario. Es decir, tras la reclamación del UD San Fernando, ahora abre un plazo de diez días para que el Córdoba CF presente las alegaciones y recursos que considere oportunos, en este caso ante el Comité de Apelación. Una opción que el club blanquiverde tiene decidido que no aprovechará ante la evidencia de su infracción.

Así, pese a que toda apuntaba a una resolución inminente -así lo esperaban hasta en el seno de la propia entidad cordobesista-, habrá que aguardar al menos unos días más. Con todo, no se esperan sorpresas y todo apunta a que el Juez Único de Competición cerrará el caso dando por perdido el partido a los blanquiverdes (3-0) a pesar de resultar ganadores en la Ciudad Deportiva Maspalomas y con una multa económica de hasta 3.000 euros.

Una decisión, la del organismo federativo, que puede afectar también al equipo de Germán Crespo en sus futuros compromisos, el primero el próximo domingo correspondiente a la jornada 24 del Grupo IV de Segunda RFEF ante el Mensajero (El Arcángel, 12:00). Un partido que el equipo prepara desde este mismo miércoles, aunque con la duda de que, al no haber una resolución firme tras la alineación indebida de Javi Flores, el capitán cordobesista pueda estar disponible.

Todo a pesar de que el punto 3 del Artículo 76 del Código Disciplinario explica la situación con bastante claridad: "Si la alineación indebida del futbolista hubiera sido motivada por estar el mismo sujeto a suspensión federativa, el partido en cuestión, declarado como perdido para el club infractor, se computará para el cumplimiento de la sanción impuesta al jugador que intervino indebidamente", cita textualmente la RFEF. Es decir, Javi Flores ya cumplió su partido de sanción ante el UD San Fernando.

Sin embargo, que el Juez Único de Competición todavía no haya hecho oficial que el Córdoba CF pierde esos tres puntos por alineación indebida pone al club en duda. De ahí que desde la entidad se estén planteando no alinear al centrocampista cordobés para el partido ante el Mensajero, una postura que podría cambiar en los próximos días, siempre que el ente federativo comunique por escrito que el jugador es apto. Y es que tras el error del domingo, cualquier precaución es poca para no volver a cometer otro error.