Se busca técnico de urgencia

A escasas dos semanas para el comienzo del campeonato, el Córdoba busca entrenador de urgencia para liderar un proyecto descabezado ayer con la marcha de Francisco. Un problema añadido al aún no resuelto, aunque encaminado, del límite salarial sobre el que Jesús León ha volcado sus energías en las últimas fechas dejando de lado a un vestuario que ya ha perdido a su pieza principal. Y al que ahora tiene que volver a mirar el presidente para dotarlo de un entrenador con el que afrontar los dos últimos amistosos del verano y perfilar el estreno liguero ante el Numancia del sábado 18 en El Arcángel. José Ramón Sandoval es la primera opción que maneja el club, aunque no la única, lo que de momento obligó a cerrar al público la sesión matinal prevista para hoy en un plan que no está descartado sufra alguna modificación más en las próximas horas.

Si el caos en el que anda sumido el CCF ya era importante por la imposibilidad de acceder al mercado, la marcha de Francisco ya entrado el mes de agosto supone otro varapalo más a un proyecto que en lo que va de verano ya ha sufrido varias modificaciones. El adiós del técnico almeriense, escenificado ayer aunque decidido ya desde el miércoles por la falta de respuestas de un club a la deriva, obliga a buscar a la desesperada un entrenador sobre el que rearmar el proyecto y que esté dispuesto a subirse en un coche en marcha que ve en el horizonte su primera prueba real contando aún únicamente con las piezas ya conocidas del pasado, sin incorporación alguna para su mejora.

Una situación que, eso sí, parece que pronto puede cambiar vista la voluntad del Getafe por convertir la operación de préstamo de Sergi Guardiola en un traspaso. Tanto la entidad como el entorno del delantero son optimistas para que todo alcance un final feliz, si bien éste todavía no se vislumbra y eso sigue frenando la necesaria llegada de refuerzos a un vestuario que en las próximas horas tendrá un nuevo jefe.

Y el mejor colocado es un viejo conocido de todo el plantel, con lo que eso conlleva. José Ramón Sandoval es la primera opción en la mesa de Jesús León, si bien tanto el presidente como el director deportivo, Rafael Berges, barajan otras alternativas, entre las que destaca Curro Torres, con el que también ha habido contacto directo en las últimas horas. Con todo, todos los caminos conducen al retorno de uno de los héroes de la última permanencia, descartado en junio por unas diferencias con la propiedad que ahora parecen ya olvidadas.

Un movimiento que, de concretarse, sería también un claro guiño a una afición desencantada en estos momentos con los avatares de un proyecto muy diferente al que se le presentó en su día. Pero también provocaría el descontento de gran parte de la plantilla actual, que ya tuvo sus más y sus menos con el entrenador madrileño en el transcurso del ejercicio anterior. Sin ir más lejos, la consulta del club en junio sobre si debía o no continuar, salió negativa.

Pero eso ahora importa poco. Lo primordial es hallar en el mercado un técnico que acepte el reto de tratar de levantar un proyecto ahora mismo aletargado y casi herido de muerte por la salida de Francisco, que en apenas 20 días de trabajo se ganó el respeto y el cariño de toda la plantilla. Esa aventura ya es pasado. Acabó de manera abrupta ayer tras acumular apenas 35 días. Un final esperado que refuerza todavía más la imagen deteriorada de este CCF.