La ambición de Iván Ania antes de medirse al Antequera: "Cada vez queremos ir a más"

Con ganas e ilusionado con poder completar una semana de nueve puntos arrancó Iván Ania la rueda de prensa previa al encuentro que este sábado disputará el Córdoba CF frente al Antequera en El Arcángel (20:00). El técnico ovetense, tras los triunfos conseguidos ante el Atlético de Madrid B y el Sanluqueño, quiere que sus jugadores sigan insistiendo "para mirar el futuro con ambición y optimismo".

Tras sumar seis puntos, Iván Ania espera cerrar este sábado "un nueve de nueve". "La verdad es que iniciamos bien esta semana con el resultado del Atlético de Madrid B y un partido complicado en Sanlúcar, en el que el equipo tuvo capacidad de reacción para darle la vuelta al marcador y para conseguir los tres puntos", explicó el preparador del Córdoba CF. Además, añadió que "ahora nos queda terminar la semana con este partido ante el Antequera, que nos hubiese gustado jugar el domingo en vez de sábado pero hay que adaptarse a las circunstancias, salir a hacer un buen partido y conseguir esos nueve de nueve que nos habíamos planteado al inicio de la semana".

Para Ania conseguir estos tres triunfos en apenas siete días sería "el golpe que nos falta para terminar una muy buena semana". "Creo que llevábamos tiempo con ganas de entrar a posiciones de play off y ahora que lo hemos conseguido, no tenemos que mirar hacia atrás sino hacia adelante", expuso el técnico asturiano. Además, apuntó que "el haber conseguido entrar en esas posiciones no nos debe dar miedo, sino todo lo contrario, que nos de ambición para mirar hacia adelante".

"Muchas veces estás por detrás en la clasificación, llegas a un objetivo y te relajas o te entra el miedo a perder lo que has conseguido. Todo lo contrario. Tenemos que ser ambiciosos ahora que lo hemos conseguido después de 13 jornadas con mucho sufrimiento y sacrificio", indicó Iván Ania. Además, señaló que "ahora tenemos que seguir insistiendo para mirar el futuro con ambición y optimismo".

Tras entrar en zona de play off con estas dos victorias consecutivas, Iván Ania destacó que prefiere "estar dentro, está claro, pero lo importante es estar en la 38 con el objetivo marcado". "Era una clasificación ficticia porque teníamos un partido menos, como lo tiene el Alcoyano y Recre ahora", aclaró el preparador asturiano.

"Soy ambicioso, siempre pienso en positivo e intento trasladar eso al grupo, y cada vez queremos ir a más. Creo que hemos ganado partidos siendo superiores pero en campos difíciles hemos competido bien, tanto en Alcoy como en Sanlúcar que nos tocó hacer un fútbol un poco condicionado por el césped y por las dimensiones del campo", comentó un Iván Ania que aclaró que fueron "capaces de conseguir dos victorias importantes". "Soy de los que piensan que para conseguir los objetivos es en ese sitio de campos. Cuando luego vas a La Rosaleda o La Condomina, ese tipo de estadios, es mucho más fácil que el jugador encuentre ese grado de activación y motivación, pero en ese otro tipo de campos hay que competir, creo que competimos bien y por eso conseguimos victorias, y eso habla bien del grupo".

El Antequera, un rival con "una idea definida"

Sobre el Antequera, Iván Ania destacó que es "un equipo con una idea clara de juego, más allá de los jugadores que jueguen". "Tienen una idea definida y consiguieron el ascenso en Segunda RFEF con solvencia", apuntó el técnico ovetense sobre el buen papel que lleva realizando el conjunto malagueño desde el pasado curso.

"Para mí mañana -por este sábado-, la clave es que es un equipo que te exige muchísima concentración porque tiene mucha movilidad con gente de dentro y te exige que vayas ajustado a la presión. Es un equipo que busca la profundidad y hay que tener clara la idea e ir ajustado a la presión", comentó el preparador del Córdoba CF de cara al compromiso ante los antequeranos.

También destacó Iván Ania que vio "todos sus goles a favor como en contra", aunque "no sabía que fuera de casa había recibido dos". "Es un equipo que domina a rivales y que le generan poco porque tiene idea definida. Es un equipo dominador porque somete a los rivales y no se si es el que más % tiene el balón. si no es el que más, puede estar junto a nosotros o del otro grupo como el filial del Barça", expuso el técnico asturiano. Además, apuntó que el Antequera está ahí "por méritos propios". "No es un equipo defensivo y es porque tiene mucho tiempo el balón", señaló el ovetense.

Por otro lado, sobre el ambiente que espera en El Arcángel para la cita ante el Antequera, Iván Ania espera que sea "como el que suele haber habitualmente e incluso más". "El meternos en play off es un aliciente y una buena noticia para la afición", reconoció el técnico del Córdoba CF. Además, comentó que "cuando llegamos al estadio el otro día, nos recibieron con petardos y bengalas y eso hace que la gente está ilusionada". "Lo único que tenemos que hacer es devolver esa ilusión con otra victoria y terminar una semana de nueve de nueve que sería un golpe moral importante", apuntó el preparador asturiano.