El Córdoba CF apuesta por Óscar Jiménez como relevo del lesionado Toril

Ante los problemas, el filial es la solución. El Córdoba CF ya ha movido ficha nada más conocer que Alberto Toril estará de baja entre seis y ocho semanas por la lesión que se produjo en el partido ante el Atlético Sanluqueño. El club apuesta por Óscar Jiménez como relevo temporal del ariete balear. El futbolista del filial blanquiverde pasa a ser a todos los efectos un miembro más de la primera plantilla y tendrá un sitio en la convocatoria del partido de este sábado ante el Antequera, con la expectativa de incluso poder hacer su debut en Primera Federación.

El diagnóstico de la lesión de Alberto Toril, que tiene una afección en el ligamento colateral interno de su rodilla izquierda, supuso un alivio en la entidad, pues los técnicos e incluso el jugador y los servicios médicos temían por una lesión mayor en el momento. El futbolista tuvo que abandonar El Palmar con muletas y sus sensaciones no eran nada buenas.

Sin embargo, la convalecencia que se espera para Toril se estima entre seis y ocho semanas, lo que unido al parón navideño hará que el Córdoba pueda lidiar con su baja de manera menos grave para sus intereses. Así lo entiende Iván Ania, que en la rueda de prensa previa al partido ante el Antequera se felicitó por que la lesión haya sido finalmente la menor que podía ser. "Son buenas noticias, de las que por supuesto nos alegramos. Esperábamos algo más grave y afortunadamente el tiempo de baja no se irá muy lejos. No lo vamos a tener hasta la vuelta de Navidad, a ver si ahí lo podemos tener, que creo que podría ser", aseguró el técnico.

Con todo, Ania no escondió que se trata de "un contratiempo, por lo que supone Toril". "Estaba alternando la titularidad con Casas y tienen una competencia sana muy buena. Perdemos juego aéreo y esas situaciones de área en las que es muy dominador, incluso con el central encima. En ese sentido lo perdemos, pero lo esperamos suplir con Óscar, que pasa a estar en dinámica del primer equipo. No nos planteamos fichar a alguien. No consideramos que haya que reforzarse ahora mismo, es una lesión importante pero no de larga duración", añadió el entrenador asturiano.

Y esa apuesta por Óscar Jiménez será inmediata. El delantero gaditano ya se ejercita con el primer equipo de manera definitiva, algo que hacía de manera intermitente según las necesidades de Iván Ania, y pasará a ser la competencia directa de Antonio Casas por el puesto de referencia ofensiva en el conjunto blanquiverde.

Ania aseguró estar muy contento con su trabajo desde que se incorporase al grupo en pretemporada y lo cierto es que Óscar está mostrando números que invitan al optimismo sobre sus posibilidades de ayudar, al menos temporalmente, al primer equipo. El ariete del Córdoba B ha jugado 11 partidos con el filial cordobesista en los que ha anotado seis goles, partiendo siempre como titular y siendo un fijo para su técnico, Diego Caro.

Ahora, Óscar tendrá su primera gran oportunidad en el Córdoba CF, pues se espera que goce de minutos de manera continuada cuando Casas necesite un respiro. Hasta la fecha, el joven futbolista, que se encuentra en su último año de sub 23 y puede alternar sin problemas ambos equipos, había sido convocado en cuatro ocasiones por Iván Ania, sin que llegase a debutar en Primera Federación.

Buenos números en Tercera RFEF

Desconocido para el gran público, Óscar Jiménez es un delantero de 22 años que llegó al Córdoba B el pasado verano, después de hacer 13 goles en el Grupo X de Tercera RFEF con el Antoniano. Con el equipo de Lebrija logró el ascenso a Segunda RFEF, pero la buena oferta del conjunto blanquiverde le animó a probar fortuna en El Arcángel, siempre con la ilusión de poder ver de cerca el salto al primer equipo.

Con anterioridad, Óscar había jugador en el Xerez CD en Tercera, anotando cuatro goles en su estreno en la categoría. Ese salto se lo ganó después de hacer 13 dianas en División de Honor con el Guadalcacín, al que llegó después de tres temporadas mostrando su olfato goleador en el Barbate. El punta gaditano tiene números que acreditan su talento para el gol y ahora afronta el mayor reto de su incipiente carrera, con la opción de demostrar su valía en un Córdoba CF que aspira al dar el salto al fútbol profesional.