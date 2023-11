Córdoba CF - Antequera: Ahora toca mantenerse

Le ha costado llegar, pero ahora quiere aferrarse a su posición. El Córdoba CF recibe este sábado al Antequera culminando una exigente semana con tres partidos y en busca del pleno de puntos que refuerce su posición de privilegio en la clasificación. Los blanquiverdes se ven las caras con un rival que, aunque nadie lo esperaba, hoy por hoy es rival directo en la parte alta de clasificación y al que podría rebasar si consiguen hacerle hincar la rodilla en El Arcángel.

Es más, un triunfo haría que los blanquiverdes consolidasen su posición por encima del conjunto antequerano y, además, se colocasen en la tercera plaza a expensas de lo que el Málaga haga en Murcia este domingo. Un salto más que interesante para un equipo que va en franca progresión y que ha sido capaz de encadenar seis jornadas sin conocer la derrota.

Ese salto de calidad que tanto se esperaba en el conjunto blanquiverde y, ahora que el viento sopla a favor, Iván Ania y sus hombres quieren más. El equipo reforzó su moral el pasado sábado goleando al Atlético de Madrid B y ante el Sanluqueño, el miércoles, demostró saber estar y que esa pizca de fortuna -siempre necesaria en partidos equilibrados- está ahora de su lado para llevarse otros tres puntos que le hacen ser un equipo temible en este momento de la competición.

Todo ello pese a que los condicionantes físicos siguen mermando las opciones de las que dispone Iván Ania. La victoria en El Palmar se cobró el peaje de la lesión de Alberto Toril, situación que deja al Córdoba CF con Casas como único ariete. Al menos, el regreso de Kuki Zalazar a la convocatoria alivia la situación y permitirá a Iván Ania contar con un efectivo más en el ataque. Por lo demás, Álex Sala y Adri Castellano siguen fuera del equipo, de ahí que los jóvenes del filial volverán a tener su hueco en la convocatoria del entrenador asturiano.

Las ausencias dejan a Ania con poco margen de maniobra para agitar su once inicial, si bien es de esperar que Isma Ruiz recupere el sitio de inicio en detrimento de Recio, que gozó de una segunda titularidad en la temporada bastante convincente con su papel en El Palmar, muy por encima de lo que mostró en El Arcángel ante el Ceuta. En un partido que se prevé de ritmo alto y mucha batalla para los mediocentros, Ania apostará de nuevo por juntar a Diarra e Isma Ruiz, lo que supone una garantía de despliegue físico en su equipo. Más allá de ese cambio, pocas permutas más se esperan, ya que Carracedo y Adilson Mendes están inspirados, a la vez que Kike Márquez está en franca recuperación y Casas es el único ariete disponible.

Tres ex en el Antequera

Pero más allá de los hombres que Ania ponga de inicio, la idea para el Córdoba CF será la misma. En El Arcángel, el conjunto blanquiverde siempre quiere ser dominador y esa será la versión que vuelva a verse del Córdoba para intentar doblegar a un Antequera que llega sin presión y en estado de gracia. Los de Javier Medina se han convertido en la revelación de la temporada y quieren seguir disfrutando de lo impensable, el verse en la zona de privilegio siendo un recién ascendido y contando con uno de los presupuestos más limitados de la Primera Federación.

En las filas del conjunto malagueño, que viajará a El Arcángel acompañado de un nutrido grupo de aficionados, destaca el rendimiento que está ofreciendo Luismi Redondo, un futbolista que salió del Córdoba por la puerta de atrás y que, año y medio después, está alcanzando una madurez más que interesante en la categoría. Sus siete goles llaman la atención, pero junto a él volverán a El Arcángel otros ex como Ale Marín y Álex Marcelo, dos jóvenes que no encontraron oportunidad de asentarse en el primer equipo del Córdoba y que llegarán deseosos de dejar en evidencia al club que no apostó por ellos de manera decidida.

A pesar del buen momento que vive el Antequera y de la acumulación de minutos que ya arrastra el plantel en esta dura semana, el Córdoba CF quiere prolongar su idilio con el triunfo, cerrar una semana mágica con pleno de nueve puntos y consolidar su posición en el play off, una zona que ha costado conquistar pero que ahora hay que amarrar con fuerza.