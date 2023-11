Dos altas y tres bajas en el Córdoba CF para el partido ante el Atlético Sanluqueño

El Córdoba CF visitará este miércoles al Atlético Sanluqueño con buenas noticias desde la enfermería, aunque quizás no todas las que se esperaban. Y es que los cuatro lesionados que tenía el equipo, solo podrá recuperar a uno -Iván Rodríguez- para la visita a El Palmar, toda vez que Kuki Zalazar arrastra aún pequeñas molestias que le impiden estar totalmente cómodo para reaparecer.

El mediapunta hispano-uruguayo ha trabajado con cierta normalidad en los dos entrenamientos previos al partido junto a sus compañeros, aunque al final de las sesiones se apartó del grupo para terminar el trabajo con el readaptador. El motivo es que la mejoría de su lesión es buena pero no completa y por eso el cuerpo técnico y los servicios médicos creen conveniente esperar hasta el partido ante el Antequera y eliminar riesgos de posible recaída. "No vamos a asumir el riesgo que todavía hay. 24 horas en una lesión de estas es mucho tiempo y 72 todavía más. Está entrenando con el grupo pero no está cómodo del todo, vamos a tenerle sin viajar pero esperemos que para el sábado esté", comentó Ania en sala de prensa sobre Zalazar.

Sí que estará en El Palmar Iván Rodríguez, ya totalmente recuperado de su contratiempo muscular y preparado para sumar minutos si su entrenador lo considera oportuno. Aunque no se espera que el lateral derecho malagueño sea titular, para Ania es un alivio recuperar efectivos y disponer de más opciones a la hora de elegir.

Al margen de Kuki Zalazar, de baja siguen un partido más Álex Sala y Adri Castellano. Sala ni siquiera está ejercitándose sobre el césped, lo que evidencia que su lesión muscular se encuentra todavía en proceso de cicatrización y le tendrá varias semanas más parado. En el caso de Castellano, hace días que ya trota sobre el terreno de juego y la intención de los servicios médicos y el cuerpo técnico es que entre pronto en dinámica normal de trabajo con el grupo, quizás con vistas al primer partido de diciembre, que llegará el día 3 en Melilla.

Vuelve Calderón

Al margen del estado de los lesionados, el Córdoba CF contará con un nuevo alta para este encuentro como es la de José Manuel Calderón. El lateral izquierdo sevillano se perdió la visita al filial del Atlético de Madrid por sanción pero ya está de vuelta y, de hecho, apunta a recuperar su sitio habitual en el equipo titular, lo que permitiría a Iván Ania volver a ubicar a Gudelj en el centro de la defensa.