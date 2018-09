"Es el alma que quiero ver"

José Ramón Sandoval reconoció que se marchaba ayer a casa "jodido por los chicos y por la afición pero este es el Córdoba que queremos todos, de intensidad, de llegar al área y de crear ocasiones". El técnico blanquiverde destacó que "la segunda parte ha sido de acoso y derribo. El equipo se ha merecido mucho más. Nos hemos enfrentado a un sistema que Oltra no había usado en sus equipos y sabíamos que la primera parte iba a ser complicada porque ellos iban a tapar a nuestros laterales. Pero el equipo ha ido poco a poco pero con la desgracia del gol en contra en un rebote. En la segunda parte el equipo ha salido bien plantado, hasta la expulsión, porque ahí ya ha sido un monólogo". Sandoval indicó que "el portero de ellos ha sido el protagonista, pero no hemos sumado tres puntos y hay que seguir, porque si se juega así se van a perder pocos partidos".

Con muchos cambios en el once inicial, Sandoval valoró el papel colectivo y apuntó que "la gente se ha acoplado bien, le hemos metido una marcha más en muchas cosas, sobre todo en el juego por banda y en el uno contra uno". Además, el madrileño apuntó que "ellos han llegado sólo dos veces al área, hemos sufrido muy poco. Para el bagaje que estaban haciendo en ataque creo que es mérito del Córdoba". En ataque, el preparador del Córdoba explicó que "el equipo ha tenido dos o tres ocasiones, que nos hemos equivocado al final, pero me ha gustado en eso" y destacó por encima de todo que "al final nos hemos levantado incluso fallando un penalti y ese es el alma que yo quiero ver en mi Córdoba", pues "en la última jugada hemos llegado cinco y si la metemos se habría caído el estadio".

Sandoval reconoció que le sorprendió el planteamiento del Tenerife porque "nunca habían salido con defensa de cinco atrás y nos costaba creerlo. Al verlo así, lo que hablamos, para acoplarnos y hacerles daño. El equipo lo ha entendido bien porque no hemos pasado apuros y ellos han tenido dificultad a la hora de sacar el juego". Esos ajustes se afianzaron tras el descanso, cuando "hablamos de ir arriba y forzar un tres para tres, y hemos estado bien hasta provocar la expulsión de ellos. A partir de ahí el partido estaba en nuestro tejado, por eso sacamos a Alfaro porque sobraba gente en el centro del campo". Lo que sí lamentó el técnico cordobesista es que "al final la fortuna no nos ha sonreído, porque si metemos el penalti nos quedaban diez minutos para atacar", lo que le dejó una sensación agridulce, ya que "un punto muchas veces no sabe a gloria, pero me quedo con el comportamiento de los jugadores, que ha sido de diez".

Para acabar, el técnico tuvo palabras de elogido hacia Alberto González, que debutó en el fútbol profesional. "Tengo que felicitar a Alberto porque no era fácil y todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, incluso el juego de pies. El gol ha ido a la escuadra tras un rebote, pero habría llegado porque es un gato", apostilló Sandoval.