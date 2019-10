Por segunda vez consecutiva fuera de casa, el Córdoba CF dejó escapar una renta favorable para acabar perdiendo la victoria que tenía en su mano. Ante el Algeciras, además, la renta era doble, lo que dejó en el vestuario blanquiverde una amarga sensación y la esperanza de que el varapalo recibido sirva como aprendizaje para evitar que situaciones de este tipo se repitan con frecuencia en lo que queda de temporada.

Si había alguien en el Córdoba CF que podía estar contento, al menos por su actuación individual, ese era sin duda Zelu, autor de un gol y una asistencia que le reafirman como titular en el equipo blanquiverde. Pero el jerezano no pudo desligar sus sensaciones del resultado del equipo y reconoció que la alegría inicial había quedado en nada. "Satisfecho no, nos vamos con un sabor agridulce. Teníamos el partido en nuestra mano con el 0-2 y nos han conseguido empatar", apuntó el extremo, que aludió a que "nos tiene que servir para aprender, para seguir mejorando y para ver que hasta que el árbitro pita el final el partido no está terminado".

Zelu no escondió que sabía que el Algeciras "era un equipo que le gusta tener mucho el balón y así lo han hecho" y no quiso excusar el empate en las ausencias, como por ejemplo la de Javi Flores. "Es un jugador muy importante para nosotros pero yo creo que el equipo ha trabajado bastante bien, ha hecho un esfuerzo inmenso", apuntó el habilidoso futbolista blanquiverde, que se quedó al menos con que "no hemos podido sacar la victoria pero nos vamos con un punto".

Mirando ya al duelo de Cartagena del próximo domingo, Zelu aseguró que van a ir "a conseguir la victoria, a seguir mejorando y a intentar traernos los tres puntos para Córdoba", donde el equipo tendrá que esperar aún una semana más para jugar al calor de su afición. Una hinchada a la que alabó el jerezano cuando se le preguntó por el gran ambiente en Algeciras y la conexión entre el equipo y sus seguidores. "Esa sinergía sí que la hay, nosotros estamos muy contentos con nuestra afición e incluso aquí ha venido mucha gente. Sólo tenemos agradecimiento para la afición", apuntó al respecto.

Moyano y las "ganas" de hacer gol

En una línea similar a la de Zelu se expresó Moyano. El canterano aseguró que "el equipo estaba bien, pero cuando metemos el segundo gol nos venimos un poco abajo y eso es lo que nos hace empatar el partido", por lo que apuntó que "no tenemos que perder la concentración" y se mostró convencido de que "nos va a servir para el próximo partido, para que no pase más esto"

En cuanto a su actuación personal, con esa jugada final en la que pudo haber el 2-3 y darle la victoria a su equipo, el montillano explicó que tenía "muchas ganas de hacer gol, era el gol para la victoria del equipo" y narró la jugada en primera persona. "Veo salir al portero, defino con la izquierda y cuando lo veíamos todos dentro lo saca casi de dentro el central", indicó el centrocampista, que reconoció que era "una lástima", el no haber podido estrenarse en la faceta realizado y haber dado los tres puntos a su equipo.