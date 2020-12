Alejandro Menéndez, técnico del Albacete: "La prueba ante el Córdoba CF será exigente"

Sumido en una profunda crisis, con diez jornadas sin ganar en el campeonato liguero de Segunda División, donde es colista a seis puntos de la permanencia, y con su tercer entrenador de la temporada, el Albacete visitará este miércoles al Córdoba CF (El Arcángel, 18:00, Footters) en el estreno de ambos en la Copa del Rey. Un partido que el cuadro manchego se toma muy en serio, ya que ve en él una oportunidad para cambiar la dinámica de resultados y volver a saborear una victoria.

"El partido lo afrontamos con toda la confianza. Venimos trabajando contra reloj. El partido viene bien para tener más conocimiento de los jugadores por mi parte, ganar trabajo y confianza y, sobre todo, salir con un equipo competitivo y lograr un buen resultado, que es el objetivo", ha comentado en la previa Alejandro Menéndez, que debutó el pasado fin de semana con una clara derrota en Castellón (3-0).

El preparador blanquillo apunta que este choque copero le servirá para darle "más fiabilidad a la hora de decidir siguientes alineaciones". "El ver a los jugadores compitiendo me vendrá bien. Nos enfrentaremos a un equipo que está donde está, pero por nivel es un equipo de Segunda División. La prueba será exigente y muy objetiva a la hora de ver nuestro nivel", continuó.

Menéndez desveló que tiene las bajas de Roman Zozulya y el cordobés Álvaro Jiménez, "jugadores muy importantes" en sus esquemas y que suponen un contratiempo porque el plantel tiene "en esas posiciones una cierta limitación de efectividad y rendimiento", lo que le obliga a "cuidar cosas" porque "el partido del lunes -visita al Mirandés- es muy importante, como todos los que vienen, pero es el más cercano".

"Lo único malo que puede tener el partido de mañana es que haya lesionados, sancionados y eso nos limite más de cara al lunes", incidió el técnico, que pide que "el equipo que salga tiene que ser competitivo; se lo he dicho a los jugadores, no valen las disculpas, tenemos que salir, dar la cara, ser nosotros mismos y ganar un partido que, aunque sea de Copa, nos daría mucha confianza".

"Los jugadores no están del todo bien, pero solo hay un camino que es el de levantarse a nivel de trabajo, de concentración y ofreciendo una mejor versión individual. Si se valora la plantilla del Albacete, pues son buenos jugadores que no están en su mejor versión, que han tenido muchos contratiempos. Ahora mismo no cabe ninguna disculpa, el camino es el de ir progresando e ir haciéndose competitivos", argumentó el asturiano.

Un entrenador que se ha encontrado en la falta de gol un serio problema, si bien parece tener la receta para terminar con ella: "Hay que buscar concentración y que esos mecanismos en la última fase del campo sean más naturales, no se precipiten. Ese último pase, ese último remate… Es cuestión de buscar el momento, de pensar en el acierto y no pensar en poder fallar. Es ir ajustando la cabeza y luego ayudarse del entrenamiento y de esos ajustes de conocimiento entre los jugadores. Tenemos que sacar efectividad, buscar que el balón llegue a la red, buscar convencimiento en el remate".