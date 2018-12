Las notas de los jugadores del Córdoba ante el Zaragoza

CARLOS ABAD Seguro. El canario no tuvo mucho trabajo pese al nerviosismo que ambos equipos padecieron en los minutos finales. Estuvo atento a los centros laterales y por fin pudo volver a dejar su portería a cero.

LOUREIRO Valiente. El gallego hizo un gran partido, sobre todo en el plano defensivo, donde mantuvo a raya las subidas de Lasure. Además, en ataque se supo incorporar bien e incluso colgó un par de buenos centros.

QUINTANILLA Dubitativo. Pese a que no completó un mal partido, tuvo un par de acciones a sus espaldas en las que dudó y a punto estuvo de generarle un problema a Carlos Abad. La portería a cero le debe dar confianza.

AYTHAMI Crece. Después de unos partidos a bajo nivel, el canario recuperó cierto tono, aunque todavía está lejos de lo que puede ofrecer. En defensa mandó y se mantuvo firme. En ataque apareció a balón parado.

JAVI GALÁN Exigido. En defensa sufrió mucho para defender las entradas de Delmás y cuando tuvo una tarjeta amarilla se le complicó incluso más la tarea defensiva, que zanjó bien. En ataque apenas se le vio proyectarse.

ÁLEX VALLEJO Criterio. A pesar de que no estuvo brillante en el pase, el mediocentro volvió a ser el hombre importante en la medular para evitar que su equipo se partiera a la hora de defender. Sigue siendo muy importante.

BLATI TOURÉ Precipitado. Mucho trabajo en la medular, pero siempre muy precipitado e impreciso en el pase, incluso en los más elementales. Al menos, se le vio más aplicado y menos anárquico que en otros encuentros.

SEBAS MOYANO Atrevido. El cordobés tuvo una primera titularidad en liga bastante decente. De hecho, por momentos fue el hombre más acertado de su equipo, especialmente en la primera parte, cuando el fuelle físico le permitió mostrar en más de una ocasión su gran calidad técnica. Tirado a la banda derecha, generó las primeras ocasiones de su equipo y conectó bien con Jaime Romero. En una rápida contra, el de Villanueva del Duque mostró su velocidad y no se amilanó a la hora de asumir la responsabilidad de acabar la jugada, pese a que tenía alguna buena opción de pase. No sacó provecho de ella pero mostró una personalidad que es la que le dará continuidad en el equipo. Cuando el fuelle no le dio para más, Curro Torres lo sustituyó, pero el cordobés puede estar bien contento del partido que se marcó en Zaragoza.

QUIM ARAUJO Fallón. Tuvo espacio para moverse entre líneas y un par de buenas ocasiones para conectar con el delantero, pero no acertó en el último pase, en un partido en el que el catalán no estuvo especialmente brillante.

DE LAS CUEVAS Detalles. Tuvo algunas buenas arrancadas que generaron desorden en la defensa del Zaragoza, pero no encontró la continuidad de otras veces y las ocasiones para exhibir su buen disparo desde lejos.

JAIME ROMERO Sacrificado. No es un hombre de mucho trabajo pero ayer se esforzó en correr y pelear cada balón al salir en la punta de ataque. Se sintió más cómodo cuando en la segunda parte su técnico lo devolvió a la banda.

JOVANOVIC Rápido. Dio un golpe de frescura en ataque y generó incertidumbre en la defensa maña con su velocidad al contragolpe. Actuando en punta de ataque sumó unos buenos minutos en su regreso tras lesión.

ANDRÉS MARTÍN La tuvo. El canterano aprovechó al máximo los apenas 20 minutos de juego de los que dispuso. La mejor ocasión del partido la tuvo él, con una volea espectacular que Cristian Álvarez despejó con apuros.

PIOVACCARI Contemplativo. Fue el último recurso de Curro Torres para reactivar el ataque pero el punta transalpino no parecía muy por la labor. Apenas tuvo incidencia en los cinco minutos de juego de los que dispuso.