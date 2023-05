Víctor Basadre: "Es una victoria de todos, la gente estuvo soberbia"

Víctor Basadre hizo extensible a toda las personas que sienten la Balona la victoria conquistada este domingo ante el Córdoba CF. El técnico albinegro dedicó el triunfo, en especial, a la afición del Municipal y ve a los linenses "con todas las posibilidades" de lograr la permanencia en la Primera Federación.

"Es una victoria del club, de todos, y de la gente que estuvo soberbia, va dedicada a todos ellos", comenzó su comparecencia ante los medios Basadre.

"¿El partido? Como se esperaba, duro, con dificultades, con dos equipos en una situación distinta pero en la que no estamos cómodos. Creo que se decanta por la acción en la que estuvimos acertados, ese gol que marca la diferencia. En Ferrol fue al revés y esta vez la moneda cayó de nuestro lado", manifestó el preparador local.

Para Basadre el Córdoba CF no tuvo apenas situaciones claras: "Rondaron el área, con mucha gente en la segunda parte y echas un paso atrás quieras o no porque el empuje del que va perdiendo obliga". "·La pena es que nuestra circunstancia no nos permitiese tener algo más de frescura y pausa porque teníamos peligrosidad con Koroma y Fekir, que estuvo inmenso", explicó.

"Creo que es merecido que ganemos por lo que pusimos en el campo y lo que arriesgamos. Tenemos que felicitarnos porque esa pequeña dosis de fortuna vino a nuestro lado cuando hace siete días fue a la inversa", recalcó Basadre, que valora tres puntos claves: "Ganar refresca la cabeza de la gente, que duda cabe", aceptó.

La victoria permite a la Balona creer en la salvación: "Si seguimos en esa línea en cuanto actitud, juego e intensidad tenemos todas las posibilidades para salvarnos", aseguró el míster.

Basadre defendió su once y lo argumentó sobre la búsqueda "del equilibrio". "Tenemos que ver lo qué necesitamos para competir y ganar, sabiendo que el gol se nos cotiza carísimo. Hay jugadores de labor sorda y oscura que ayudan a los demás. Yo siempre digo que los equipos se construyen de una buena defensa hacia adelante y los que estamos abajo debemos partir de sobriedad".

No obstante, el técnico de la Balona defiende que cuenta con "jugadores con un talento individual descomunal" e insiste en que intenta "buscar el equilibrio para ver a qué guerra vamos y con qué armas".

Sobre las bajas, Basadre fue contundente: "Las circunstancias que tenemos son las que nos van a llevarnos a mantenernos y hay que quererlas y entenderlas".