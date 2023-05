Manuel Mosquera: "Ha sido un partido lamentable"

"Ha sido un partido lamentable". Manuel Mosquera fue claro y no quiso poner ninguna excusa a la derrota del Córdoba CF ante una Balompédica Linense que fue "mejor en todo". El técnico gallego, que sigue sin ganar desde que se hizo cargo del equipo y solo ha sumado dos puntos de 15 posibles, no tiene "palabras" para explicar lo sucedido a un conjunto blanquiverde que tuvo un día "malo" en el Municipal de La Línea.

Tras el enésimo revés, Manuel Mosquera comentaba que "la valoración del partido es que el Linense fue mejor en todo, en campo, condición y objetivo". "El partido nuestro fue malo, muy malo, en todos los sentidos. Poco se puede decir y tenemos que asumir lo que así fue. El partido fue malo, defendimos mal, el gol está mal defendido. Nada, fue un día malo", sentenció el técnico gallego.

También apuntó el preparador del Córdoba CF que "el Linense se encontró al rival que necesitaba para un día tan importante para ellos". "No le quito mérito al Linense pero si me extiendo en palabras, no tienen ningún sentido", comentó un Manuel Mosquera que estaba noqueado en sala de prensa tras un pésimo encuentro de los suyos en el Municipal de La Línea.

Lo sucedido es "inexplicable". "Cuando coges un proyecto, hay muchos tipos de proyectos y de equipos. Cuando coges este, se te enciende la luz, te llenas de alegría, llenas el pecho de ilusión, de ambición y crees que vas a conseguir cosas increíbles y pasados cinco partidos no has hecho nada", apuntó un abatido Manuel Mosquera.

A pesar de "intentarlo y trabajar duro", pero la situación del Córdoba CF es "inexplicable". "No encuentro explicación a lo sucedido. Futbolísticamente lo de hoy -por este domingo- ha sido un partido lamentable. Pero a todo lo que rodea, no puedo explicarlo sinceramente. Si pudiera, lo explicaba, pero no tengo palabras", comentó.

En una semana con tres partidos, Mosquera señaló que su experiencia le decía que "hay silencios que mantener". "Esta semana, según mi experiencia, podían pasar dos cosas: dar un golpe de efecto y ganar aquí. Y lo otro es lo sucedido: no hemos tenido alma", sentenció el preparador gallego. Además, añadió que "la Balona ha sido mejor en todos los aspectos futbolísticos y en los que no son los futbolísticos. No quiero excusarme en nada, en todo hemos sido malos".

"Hemos estado mal en todos los sentidos. Esto va mucho más allá de lo futbolístico. No queríamos un partido bronco, pero no quiero decir que la Balona se iba a esperar un partido de guante blanco", comentó Mosquera. Además, reconoció que "el Córdoba ha terminado hoy la cuesta abajo". Ahora quedan "tres partidos y hay que sacar el orgullo por el escudo y tener la cabeza alta y aceptar esto, la derrota, y la asumo perfectamente". "No tengo necesidad de situar a nadie a mi lado porque la merezco como entrenador del Córdoba. Cinco partidos después, todo ha salido mal", apuntó.

Cuestionado por si iba a presentar su dimisión, Mosquera dijo que "para nada". "No tiene nada que ver con eso. No me siento frustrado, porque cuando uno trabaja para revertir situación y el club se ha puesto de tu parte... Otra cosa es la situación de tirar la toalla y cuando eres pasota, pides dimisión", explicó. "He hecho todo lo posible y hay que dar la cara y estar las tres semanas queriendo dar una victoria a la afición", reconoció el gallego.

Sobre las dos caras del conjunto blanquiverde, Mosquera dijo que no podía valorarlo porque no estaba en la entidad. Sin embargo, fue muy claro al decir que "las circunstancias dan de que todo lo que se hizo y lo que se está haciendo da esto. Las consecuencias dan un equilibrio de las cosas. Aquí no hay nada raro. Cuando el Córdoba ha estado primero se lo merecía y ahora estamos donde estamos porque nos lo merecemos. Es la realidad pura y dura".