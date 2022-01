"El Córdoba CF es de superior categoría, pero tenemos fe en que podemos dar la sorpresa"

El Córdoba CF arranca 2022 con ganas se seguir afianzándose como el líder en solitario del Grupo IV de Segunda RFEF. Para ello, deberá batir al primer rival de este año: el Vélez. Los malagueños llevan tres victorias consecutivas y se encuentran a solo dos puntos de entrar en los puestos de play off por el ascenso. Una gran dinámica que, sin duda, es un anticipo de lo difícil que pueden ponerle la victoria a los de Germán Crespo, pese a que El Arcángel es, hasta ahora, un escenario inexpugnable.

Quien sabe bien cómo hacerle daño al cuadro blanquiverde es el futbolista del Vélez, Adolfo Romero. Cordobés de 22 años, criado en la capital y excordobesista en su etapa de juvenil, hace frente a su primera campaña en las filas conjunto veleño y tiene claro que, ante el Córdoba pueden "dar la sorpresa". Y es que, aunque los malagueños empezaron mal la competición liguera, con malos resultados y con "bajos ánimos", ahora, como asegura Adolfo, "el equipo llega fuerte tras ganar el último duelo en casa ante el San Roque de Lepe (1-0) y ya mira hacia los puestos altos de la tabla".

"Somos conscientes de la dificultad de jugar en El Arcángel y de que el Córdoba CF es el líder y un equipo de superior categoría, pero tenemos fe en que podemos dar la sorpresa", subraya el central cordobés, que, sin duda, se enfrenta a su partido "más especial" de la temporada. "Siempre es especial volver a casa y más en un estadio de Primera División. A nivel emocional será muy bonito jugar ante toda la grada cordobesa y delante de mi familia, aunque esta vez me estarán apoyando a mí en vez de al Córdoba", señala con entusiasmo Adolfo Romero.

Como destaca el excordobesista, el fuerte del Vélez es su fortaleza jugando en el Vivar Téllez, donde han logrado números que los colocan como el tercer mejor equipo del Grupo IV jugando como local, solo por detrás de los cordobesistas y del Montijo, aunque el cuadro extremeño con un partido más en su feudo. Lejos de su estadio sus números no aportan tantas garantías, pues solo han logrado siete puntos de 24 jugados hasta la fecha. "Tenemos la tarea pendiente de hacernos fuertes fuera de casa y qué mejor escenario para ello que El Arcángel", comenta Adolfo.

Su primera vez en El Arcángel

Sin duda, este 2022 presenta un enorme reto para los de Germán Crespo, que deben confirmar su condición de favoritos para el ascenso. También para un Vélez que, como menciona Adolfo, es "consciente de lo importante que es hacer una buena temporada" y, por supuesto, para el propio defensor excordobesista y criado en la cantera del Séneca, que disputará "con mucha ilusión" su primer encuentro oficial sobre el verde de El Arcángel, ya que no llegó a hacerlo con la blanquiverde puesta.

Y es que tras llegar hasta el juvenil B del Séneca, el defensa cordobés se marchó a la cantera de Las Palmas. Un año después fichó por el Córdoba, donde pasó a ser sénior sin encontrar continuidad. Ahí le llegó la oportunidad de jugar en División de Honor en el Berja, desde donde dio el salto a El Ejido para estrenarse en Segunda División B. Dos cursos en el Real Jaén, en Tercera, le abrieron paso a Adolfo el pasado verano para fichar por el Vélez, con el que ha disputado 11 encuentros hasta el momento.

"A este 2022 le pido que podamos conseguir lo máximo, aunque siempre con los pies en la tierra y, en lo personal, sigo teniendo minutos y no me puedo quejar, por lo que solo puedo pedir que me respeten las lesiones y pueda dar un pasito adelante en mi carrera", comenta Adolfo Romero, que, cuando finalice el partido del Vélez en tierras cordobesas, al Córdoba CF le desea "suerte para toda la temporada y que ascienda cuanto antes".