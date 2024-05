UD Ibiza - Córdoba CF: cuándo es, horario y precio de las entradas

El Córdoba CF trabaja con la vista puesta en el encuentro ante el Ibiza, un rival que está justo detrás de los blanquiverdes en la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF. Los de Iván Ania, tras vencer el pasado sábado al Atlético Sanluqueño, necesita solamente un punto para certificar de manera matemática la segunda plaza de cara al play off de ascenso a Segunda División.

Con 73 puntos en su casillero, el Córdoba CF busca un punto para atar la segunda plaza antes de la disputa del encuentro ante un Ibiza que acumula cuatro puntos de seis posibles desde la llegada al banquillo de Onésimo Sánchez. Los ibicencos, terceros, ganaron en Castalia al ascendido Castellón y están a seis puntos de los blanquiverdes, por lo que un triunfo les colocaría a tiro de tres antes de la última cita liguera.

Para este encuentro, el Ibiza tendrá la baja del sancionado Olabe, mientras que el Córdoba espera contar con todos sus jugadores de cara a un choque que se disputó en la primera jornada de competición en el Grupo 2 de Primera RFEF y que se saldó con triunfo balear por 2-3 en El Arcángel. Por ello, una nueva victoria de los ibicencos les daría el goal average a favor y no podría certificar el segundo puesto el Córdoba CF si no saca algo positivo de Can Misses.

Fecha y horario del Ibiza - Córdoba CF

El UD Ibiza - Córdoba CF, correspondiente a la jornada 37 en el Grupo 2 de Primera Federación, se disputará este sábado 18 de mayo en el Municipal Can Misses a las 19:00. La Real Federación Española de Fútbol puso el mismo horario para todos los encuentros de esta penúltima cita liguera.

Será el penúltimo partido del conjunto cordobesista antes de afrontar las eliminatorias por el ascenso. En la última jornada, los de Iván Ania recibirán al Algeciras en El Arcángel.

Precio de las entradas del Ibiza - Córdoba CF

El UD Ibiza ya ha puesto a la venta las entradas para el partido de este sábado ante el Córdoba CF. Las localidades se pueden adquirir a través de la página web del conjunto ibicenco y también en la tienda del club balear. El día del encuentro también estarán disponibles en la taquilla del Municipal Can Misses (17:00 a 19:00).

Los precios oscilan desde los 10 hasta los 40 euros que cuestan en los fondos a la tribuna general, respectivamente. Los aficionados cordobesistas tienen que pagar un coste de 10 euros para unas localidades situadas en el fondo norte de Can Misses. Estas entradas para los seguidores blanquiverdes se pueden conseguir a través de la página web del club balear.