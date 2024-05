El Córdoba CF da el paso y concurre al pliego de cesión de El Arcángel

El Córdoba CF concurrirá al pliego de cesión de El Arcángel. El club, a través de un escueto comunicado, ha informado que este miércoles presentó "oferta" al Ayuntamiento para regularizar el uso del estadio ribereño. Además, indicó que el club blanquiverde queda "a la espera de resolución" por parte del Consistorio, que tiene "un periodo de valoración" de la propuesta cordobesista.

"Con la esperanza de poner fin a tres décadas de precariedad y con la ilusión de poder comenzar a trabajar en las muchas y muy importantes mejoras que nuestros aficionados merecen, el Córdoba Club de Fútbol comunica que ha concurrido en tiempo y forma al pliego de cesión de uso del Estadio Municipal El Arcángel", indicaba el club a través de un escueto comunicado.

Aunque era este jueves cuando se acababa el plazo de optar a este pliego, el Córdoba CF, este miércoles, presentó "una oferta al Ayuntamiento para regularizar el uso de El Arcángel". Además, añadió que ahora se entra "en un periodo de valoración de la oferta por parte del Consistorio y la entidad cordobesista queda a la espera de resolución sobre la concesión del estadio".

El Córdoba CF ha presentado la oferta al Ayuntamiento cuando se cumple el primer año de Antonio Fernández Monterrubio como consejero delegado del club. Solo fueron apenas nueve días después de que el consejo de administración se reuniese en el Palacio de Congresos de la ciudad. De este modo, la entidad da ese necesario paso que no dio cuando se realizó un primer pliego de cesión del estadio.

El pasado 15 de febrero, el Ayuntamiento, a falta de que una semana más tarde lo aprobase la Junta de Gobierno Local, dejó listo el nuevo pliego de cesión de El Arcángel, con el hecho de la que la entidad cordobesista saliese del precario estado en el que está desde hace ya 30 años en el coliseo ribereño -desde su inauguración en 1994-.

Tanto Ayuntamiento como club han ido dando pasos hacia adelante para llegar a un acuerdo que cada vez está más cerca. Eso sí, el Consistorio debe valorar ahora la oferta presentada por el Córdoba CF y dar el visto bueno definitivo a un pliego cuya concesión solo será de cuatro años -contado a partir de la firma del documento administrativo de formalización de las partes-, aunque puede ser prorrogable por plazos anuales a otros cuatro años más. De este modo, no se excederá de un total de ocho años.

El valor estimado de dominio público es de 33.497.437,34 euros, según consta en la escritura pública de ampliación de obra nueva y constitución del complejo inmobiliario. De hecho, se asigna una cuota de participación en relación al valor total del conjunto inmobiliario, elementos comunes y participación en beneficios y cargas de un 62,92%.

El concesionario se nutrirá de los ingresos que obtenga por la explotación del inmueble y no se realizará aportación económica municipal alguna. El Ayuntamiento de Córdoba no avalará ninguna operación financiera y no participará, de ninguna forma, en la financiación de obras ni tampoco en la explotación. Todo debe partir del adjudicatorio en este sentido.

El importe de la contraprestación está determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, que se ha valorado técnicamente en 109.959,86 euros -precio del canon anual mínimo de licitación-, al que se añadirán posteriormente todos los tributos que resulten aplicables de las distintas esferas fiscales, siendo las ofertas presentadas por los licitadores al alza.

Entre las obligaciones generales, las instalaciones serán gestionadas por el concesionario a su riesgo y ventura. Eso sí, no podrá realizar nuevas obras ni mejoras de carácter permanente, ni reformarlas existentes, sin la previa autorización del Ayuntamiento de Córdoba. Con la oferta presentada por el Córdoba CF, se da un primer paso para que El Arcángel deje de estar en precario. Además, Unión Futbolística Cordobesa opta a un pliego para poner una normalidad al uso del estadio.

De hecho, una de las características claves de este nuevo pliego de cesión es que solo tendrá un uso deportivo, por lo que no habrá otro tipo de actividad para el concesionario -sí lo tendrá el Ayuntamiento-. De este modo, el gran proyecto de UFC para El Arcángel y su entorno, con zona de ocio, espacios deportivos y comerciales y que iría más allá del propio estadio, deberá esperar más tiempo para poder llevarse a cabo. De hecho, el propio club fue el que pidió un proyecto puente mientras se pudiese realizar el otro.