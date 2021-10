El Juventud de Torremolinos, otra prueba a la ambición del Córdoba CF

La Copa RFEF vuelve a medir la ambición del Córdoba CF. El conjunto blanquiverde va lanzado en liga hacia el objetivo del ascenso directo y no quiere perder la oportunidad de seguir avanzando rondas en busca de una plaza en la Copa del Rey que permita a los aficionados blanquiverdes el lujo de presenciar al menos un partido ante un equipo de Primera División.

Para ello, el camino presenta todavía dos escollos, y el primero es un Juventud de Torremolinos de inferior categoría, pero que a buen seguro pondrá las cosas complicadas a los de Germán Crespo, que deben combatir la merma que les supone las bajas acumuladas en las últimas semanas. Y es que con el principal objetivo viento en popa, pero condicionado por los problemas físicos que están apareciendo en la plantilla, lo sencillo sería tirar la toalla en el torneo copero y centrar los esfuerzos en abandonar cuanto antes y por la puerta grande la Segunda RFEF.

Sin embargo, el Córdoba ya mostró ante la Balona su ambición y cuajó un auténtico partidazo para reforzar su moral y dejar claro que está dispuesto a pelear en dos competiciones, por mucho que eso pueda complicar el calendario durante un par de meses. En Torremolinos, por tanto, se espera que el conjunto blanquiverde salte al terreno de juego con la idea clara de ganar y acercarse un poco más a esa deseada Copa del Rey.

Para ello, eso sí, Germán Crespo planteará bastantes cambios, sobre todo teniendo en cuenta que el domingo espera un largo viaje hasta la isla de La Palma para medir fuerzas con el Mensajero. El técnico granadino buscará la frescura en las piernas de los hombres con menos minutos acumulados y eso propiciará, si no media algún contratiempo, el debut de Carlos Marín en la portería. En defensa, el técnico podría plantear una línea totalmente renovada respecto al último once inicial liguero, con José Ruiz y Meléndez en los costados, flanqueando a una pareja de centrales formada por Visus y Alonso.

En el centro del campo, las dudas físicas de Javi Flores le abren la puerta de la titularidad al joven Christian Delgado, que debutó con buenas sensaciones ante la UD San Fernando. Julio Iglesias, recuperado para la causa, también podría actuar en la medular junto a un Álex Bernal que parece fijo, y al que su entrenador no encuentra el momento adecuado para darle un descanso más que merecido.

Muchas opciones en ataque

En la zona de ataque, las opciones se multiplican para un equipo con argumentos de sobra para desequilibrar el partido, juegue quien juegue. Simo y Adrián Fuentes, suplentes el pasado domingo en liga, apuntan al once inicial, y Casas también llama a la puerta de la titularidad a base de goles. Por la derecha, Luismi podría completar el once inicial, si es que Germán Crespo no apuesta por Ale Marín desde el inicio.

Enfrente, el Córdoba tendrán a un Juventud de Torremolinos que en la primera eliminatoria ganó con solvencia al Betis de Hadú (0-5) y que al igual que los blanquiverdes no ha perdido ningún partido en lo que va de competición oficial.

Se espera, por tanto, que los malagueños planteen un partido duro y competido, en el que el Córdoba tendrá que ofrecer su cara más ambiciosa para evitar sorpresas y dar un paso más en busca del premio de disputar la Copa del Rey. De conseguirlo, el conjunto blanquiverde seguiría engordando el calendario en un mes de octubre frenético, pero con buenos resultados como los que el equipo está cosechando hasta la fecha las piernas pesan menos y la cabeza funciona mucho mejor. El Córdoba no quiere perder la sonrisa del triunfo.