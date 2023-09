Alberto Toril da el susto en el regreso a los entrenamientos del Córdoba CF

Alberto Toril ha sido el protagonista del regreso a los entrenamientos del Córdoba CF, ya con la mente puesta en el partido del sábado ante el Recreativo Granada. El ariete balear sufrió un golpe al recibir una dura entrada de Iván Rodríguez que, por fortuna, quedó aparentemente en un susto tras el que pudo seguir ejercitándose dentro de un grupo que volvió a no contar con Recio y Adri Castellano.

En el primer entrenamiento de la semana después de la victoria en Alcoy, Iván Ania pudo comprobar que el estado general de sus hombres es bueno después de la exigente cita ante el Alcoyano. El asturiano trabajó con un grupo de 21 futbolistas, ejercitándose al margen Adri Castellano y Recio y añadidos al grupo tanto el joven arquero Eric Ruiz como el mediapunta Paco Fernández.

La sesión celebrada en la Ciudad Deportiva fue bastante suave y Ania insistió en el trabajo de circulación de balón con sus futbolistas. El técnico sabe que ante el Recreativo Granada el Córdoba tendrá que recuperar su versión más combinativa, dejando de lado esa batalla que se planteó en Alcoy para intentar volver a dominar el juego a través de la posesión del balón. Es por eso que el esférico fue el protagonista de los ejercicios, en los que el técnico apretó a sus jugadores pidiéndoles precisión en los pases, con Álex Sala como uno de los más encimados por el asturiano. Al mediocentro, hombre clave en el engranaje del equipo, le quiso poner las pilas desde el primer momento: "No puedes perder todos los balones que tocas, Álex".

El momento delicado del entrenamiento se produjo cuando ya bien entrada la sesión Iván Rodríguez fue a cortar una progresión de Toril, que acabó por los suelos y echándose la mano al tobillo. El lateral malagueño llegó tarde a la hora de intentar hacerse con el balón e impactó sobre su compañero, que rápidamente pidió las asistencias con llamativas gestos de dolor. Afortunadamente todo pareció quedar en un susto y el delantero pudo incluso finalizar el entrenamiento sin tener que retirarse del grupo. Un alivio para Iván Ania y para el propio futbolista, que ante el Alcoyano ya estuvo a punto de sufrir un percance similar en una acción defensiva en los pocos minutos de los que dispuso.

Y es que no está siendo un arranque de temporada especialmente sencillo para un Alberto Toril que, aunque ha participado en los cinco encuentros de liga disputados hasta la fecha, suma apenas 50 minutos en total. Eso sí, el balear sigue entrenándose con confianza y a la espera de tener su primera oportunidad desde la titularidad, que podría llegarse incluso este próximo sábado en el encuentro ante el Recreativo Granada.

Recio y Adri, al margen

Dejando de lado ese percance que quedó en anécdota, el regreso al trabajo del Córdoba CF sirvió para confirmar que la convalecencia de Recio y Adri Castellano sigue su curso. Al habitual trabajo de campo, al margen del grupo, que está llevando en las últimas semanas el mediocentro malagueño -aquejado de molestias recurrentes en el tendón de Aquiles- se sumó ya el zaguero cordobés, cuya lesión muscular requerirá aún al menos de una semana más de baja, a la espera de su recuperación definitiva.

Iván Ania sabe que no podrá contar con los dos jugadores para la sexta jornada de liga y confía en que los problemas en la enfermería no vayan a más para que su plantilla no quede ya mermada de manera demasiado sangrante. Y es que entre lesiones y molestias, el entrenador asturiano todavía no ha podido tener a todos sus jugadores en óptimas condiciones una vez que ha transcurrido ya el primer mes de competición.