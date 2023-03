Talavera - Córdoba CF: Duelo de guiones contrapuestos en El Prado

El Córdoba CF ya tiene los cinco sentidos puestos en el Talavera (El Prado, 12:00), cita correspondiente a la vigesimosexta jornada de Liga en el Grupo I de Primera RFEF. Los blanquiverdes, con la confianza dada por los tres puntos conseguidos ante la Cultural y Deportiva Leonesa, quieren dar un paso hacia adelante para asentarse en la zona de play off y mantener viva la opción de pelear por la primera plaza.

Será un duelo de guiones contrapuestos. Los de Germán Crespo, que marchan cuartos y pelean por todo, frente a un Talavera que acumula tres derrotas consecutivas y está actualmente penúltimo de la tabla, por lo que buscará revertir su situación para intentar salir de los puestos de descenso que ocupa desde que arrancó la competición liguera.

Con el recuerdo a Pelayo Novo en el arranque de la sesión, Germán Crespo pudo contar con todos sus jugadores a excepción de un Juan Villar que sufre una rotura de grado I en el isquiotibial de su pierna izquierda, según informó este miércoles el Córdoba CF. De este modo, el onubense, que ya se perdió el envite ante la Cultural y Deportiva Leonesa, será baja para la cita en El Prado, donde sí estará Dragisa Gudelj tras cumplir su encuentro de sanción.

Una vez cortada la pésima racha de resultados ante el conjunto leonés, Ekaitz Jiménez, ya recuperado de "una rotura pequeñita", indicó que "los tres puntos nos vinieron muy bien, pero no nos podemos quedar con eso; ahora tenemos que ir a Talavera a por los tres puntos". Ese es el mensaje que traslada el vestuario cordobesista de cara a seguir sumando alegrías y conseguir una buena dinámica de resultados que recuerde al del inicio de la temporada.

Tras perder en Fuenlabrada en el ultimo compromiso fuera de casa, los blanquiverdes tratarán de volver a ganar a domicilio para enlazar dos victorias consecutivas, algo que no logran desde finales de noviembre, cuando se impusieron al Linares Deportivo y al Badajoz. En aquella ocasión, la racha llegó a ser de cuatro tras vencer previamente al propio Talavera y el Ceuta, que son casualmente los dos próximos rivales.

Ekaitz Jiménez, que reconoce sentirse "muy bien" y preparado "para jugar", explicó que el triunfo ante los leoneses del pasado domingo les ha dado "esa fuerza para volver a sentirnos capaces de creer en lo nuestro, en apretar arriba, en querer el balón, en hacer ocasiones...". No obstante, el lateral vasco, que no juega desde que lo hizo en Matapiñonera ante el Sanse, expuso que la posición del Talavera puede ser "un poco engañosa". "Los partidos que les he visto juegan bien, se atreven mucho y la verdad que es un equipo bueno y te pueden ganar el partido perfectamente", apuntó el ex futbolista de la Real Sociedad B, poniendo sobre aviso a todo aquel que piense que será fácil mirando solo la tabla.

Sobre la mala dinámica de resultados, Ekaitz Jiménez, que está “preparado” por si en Talavera tiene “la oportunidad de entrar”, señaló que “las ganas del equipo eran las mismas” cuando los marcadores eran desfavorables. Creo que se ha dado por un bajón individual de nivel que ha afectado al colectivo y no ha habido nada más raro. Se achacaba al mercado, pero ni mal rollo ni nada”, insistió el vasco, que señaló que fue “una racha negativa” que esperan haber dado “la vuelta” para continuar “con la buena este domingo en Talavera”.

Enfrente estará un Talavera que marcha penúltimo y acumula ahora tres derrotas consecutivas, la última ante el Rayo Majadahonda (2-1). A pesar de caer con resultados muy ajustados, los talaveranos se hicieron fuertes en su estadio, donde acumulan cuatro de las seis victorias conseguidas hasta la fecha. Eso sí, el Deportivo de la Coruña, el último rival que pasó por El Prado, se llevó los tres puntos de forma agónica. Todo un aviso para un Córdoba CF que necesita seguir sumando de tres para continuar en puestos de play off y aspirar a una primera plaza que está ahora en manos del Alcorcón, con un colchón de seis puntos.