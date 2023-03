Simo, tras el susto de Gudelj: "No voy a mentir, llevo tres días sin dormir"

Uno de los protagonistas de la semana en el Córdoba CF es Simo Bouzaidi, por razones varias. El hispano-marroquí es el mejor amigo de Dragisa Gudelj en el vestuario y, como es lógico, vivió de manera muy "angustiosa" todo lo acontecido con el balcánico, hasta el punto de reconocer que lleva "tres días sin dormir". Pese a todo, ante su inminente vuelta al equipo en Pontevedra, está deseando poder dedicar esa victoria a su compañero.

Simo quiso agradecer de su parte las atenciones que Gudelj tuvo por parte de los médicos en el momento de su percance, antes de reconocer que lo está pasando mal: "No te voy a mentir, llevo tres días sin dormir. Esta noche ha sido la primera en la que he podido descansar bien. Tengo una amistad muy grande con Dragi, es íntimo mío. Fue una situación de mucha angustia y miedo. Gracias a Dios está bien, está tranquilo".

De ese momento, Simo guarda imágenes imborrables que desearía no haber vivido. "En el momento en que lo vi en el suelo, si Dios baja y me dice que deje el fútbol para que Dragi vuelva a jugar, lo hubiera hecho. Yo prefiero que él esté bien a que piense en cosas secundarias. Y el fútbol es una cosa secundaria, ahora mismo lo importante es su vida", comentó el extremo blanquiverde sobre su íntimo amigo.

Esa sensación de desesperación que é experimentó la trasladó también al ánimo colectivo del vestuario. "Es normal estar con la sensación de angustia. Vivimos una cosa que muy pocas veces vemos en un campo de fútbol y más siendo una persona especial para mí y para el grupo. Estábamos hundidos, aunque con el paso de los días nos vamos recuperando. Dragi nos transmitió que ese mal trago lo tenemos que revertir. Si teníamos motivos suficientes para motivarnos, ahora tenemos otro más", comentó el futbolista.

Y esa motivación extra empieza por el partido de Pontevedra, en el que se ve sí o sí pese a esta dura semana. "Me veo jugando en Pontevedra. No he descansado pero para mí es una motivación extra, el dedicarle esa victoria en Pontevedra". Será, eso sí, si finalmente no hay contraindicación desde la RFEF, pues el club ha elevado una consulta para asegurarse de que su partido de sanción se ceñirá a la reanudación del duelo ante el Racing Ferrol: "Al día de hoy no sé si voy a poder estar o no, en el club no me han comunicado nada. Sinceramente, y es opinión mía, ojalá no poder jugar el partido de Pontevedra y sí el del Racing Ferrol. Para mí sería especial, porque quizás sea el último que pueda jugar Dragi y sería especial poder conseguir esa victoria para él".

Los efectos del Ramadán

Sobre el Pontevedra, otro equipo de la zona baja, con un perfil similar a los que tanto han hecho sufrir al CCF, Simo cree que la victoria es obligada sin mirar la clasificación. "Ya no hay zona baja ni alta, todos los equipos en esta liga necesitan los puntos y creo que no hay posición que valga. Es un partido de tú a tú, y esto es lo que queda hasta el final de la temporada", comentó el jugador, que no quiso excusarse ni tan siquiera en el estado en el que puedan encontrarse el césped de Pasarón: "Da igual cómo esté el campo, hay que ir a competir y sacar un resultado positivo".

A Simo se le cuestionó también por cómo lleva en lo personal el Ramadán, en ese momento del año siempre especial para los musulmanes, en los que sus hábitos de alimentación se ven alterados de manera importante. El futbolista, eso sí, desveló que ha tenido que incumplir alguno de sus preceptos en estos abruptos días para priorizar su salud. "Físicamente no me afecta, es algo más mental. Empecé los dos primeros días y desde que pasó lo de Dragi no lo he hecho más porque apenas dormía, apenas descansaba, y lo más oportuno era comer y cuidar mi cuerpo para poder llegar al fin de semana lo mejor posible", contó.