Simo es uno más en el Córdoba CF

El Córdoba CF regresó este jueves a la Ciudad Deportiva para seguir preparando el encuentro de la cuarta jornada liguera, en el que se medirá este sábado en El Arcángel al Rayo Majadahonda (21:30). Lo hizo sin grandes novedades respecto a las sesiones anteriores de esta semana y con un Simo que se ejercita con total normalidad a las órdenes de Germán Crespo, a pesar de que ya conoce desde este miércoles que irá a juicio por un presunto delito de violencia de género.

Tras el entrenamiento a puerta cerrada de este miércoles en El Arcángel, el Córdoba CF retornó a la Ciudad Deportiva. Lo hizo en el campo chico de la instalación del Camino de Carbonell. Germán Crespo tuvo a todos sus jugadores disponibles, incluidos Manolillo y Christian Delgado -ambos siguen en el día a día del primer equipo cordobesista-. La única ausencia fue la obligada de Ekaitz Jiménez, que sigue con su proceso de recuperación de su lesión.

Con la lluvia como protagonista de nuevo en la Ciudad Deportiva, el plantel cordobesista se ejercitó con todos sus efectivos y con un Simo que entrenó con total normalidad a las órdenes de Germán Crespo. El hispano-marroquí, que fue detenido el pasado lunes por la tarde tras una riña del futbolista con su pareja, ya sabe que tendrá que ir a juicio por un presunto delito de violencia de género. El TSJA informó este miércoles de la apertura de diligencias urgentes para esclarecer un caso que se elevará al Juzgado de lo Penal número 6.

Tras su arresto el pasado lunes, el futbolista fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba, que decretó su libertad provisional después de que la pareja del futbolista no quisiera ratificar la denuncia y de que el propio Simo se negase a declarar, al acogerse a su derecho a no hacerlo. Ahora, tras la apertura de diligencias urgentes, el jugador tendrá que comparecer ante el juez en un proceso que se celebrará en el plazo de un par de semanas, según fuentes judiciales.

Hasta que llegue el juicio y se aclare lo sucedido, Simo sigue entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros. El hispano-marroquí, una pieza básica para Germán Crespo, arrancó el curso siendo titular en los tres primeros envites que se han disputado hasta la fecha. Además, ya suma dos goles tras marcar en los dos primeros choques celebrados en El Arcángel ante el Unionistas de Salamanca y el Fuenlabrada, respectivamente. El club, aunque no se ha pronunciado de manera oficial sobre este asunto, no tomará ninguna medida hasta que no se esclarezca todo. De este modo, será Germán Crespo, poco antes de que ruede el balón en el coliseo ribereño, el que despejará la incógnita de seguir apostando o no por el jugador en el once inicial.