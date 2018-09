Sandoval: "Vamos a Málaga sin complejos"

Con las ausencias de Jaime Romero, Piovaccari, Quezada y Luis Muñoz, tras la convocatoria hecha pública este mediodía, viajará el Córdoba mañana a Málaga donde visita La Rosaleda. José Ramón Sandoval, el técnico blanquiverde, ha asegurado que "todo es por decisión técnica" y también que "es la peor convocatoria, por difícil, que he hecho en mi vida", ya que "venimos de un buen partido y a la hora de elegir de cara al Málaga, no me puedo llevar ni cinco delanteros ni cinco defensas", por lo que aseguró que "cualquiera que se quedase fuera era injusto, pero para mí eso es importante".

Sobre el rival, el de Humanes ha apuntado que "el Málaga viene de jugar el viernes y luego el martes y además han rotado a casi todos los jugadores. Van a llegar frescos y su once tipo va a variar muy poco. Nos vamos a encontrar un Málaga muy competitivo. Sabiendo que su entrenador suele arrancar bien las temporadas y que son muy ordenados. Tienen un potente juego aéreo en ataque, si les vas a presionar no sabes si es mejor o peor porque te pueden ganar las segunda jugadas". Pese a todo, Sandoval ha indicado que "nosotros vamos sin complejos, a jugar allí y a ganar, con nuestras armas. Ellos tampoco han ganado con grandes goleadas, tienen los mismos goles a favor que nosotros, en contra es obvio que no y por eso es líder. Pero yo creo que nosotros llegamos bien, con el revulsivo de la Copa".

El técnico del CCF ha dado prácticamente por hecho la titularidad de Blati Touré, del que ha recordado "es un jugador que intentamos quitar porque queríamos protegerle para el partido del Málaga. Nuestra idea es contar con su juego de inicio y complementar ahí con los jugadores que no han jugado en Copa. Creo que es un jugador que nos va a venir muy bien para lo que queremos en Málaga".

La convocatoria completa para el partido de La Rosaleda la forman Carlos Abad y Alberto González como porteros; Aythami, Fernández, Javi Galán, Loureiro, Álex Quintanilla y Jesús Valentín como defensas; Aguado, De las Cuevas, Blati Touré, Bambock, Javi Lara, Jovanovic y Vallejo como centrocampistas; y Erik Expósito, Alfaro y Andrés Martín como delanteros.