Sandoval: "Queremos pasar la eliminatoria"

El Córdoba ha terminado de preparar este martes el partido ante el Getafe (El Arcángel, 20:30) que mañana abre la serie de dieciseisavos de final de la Copa del Rey con un entrenamiento a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva. Tras la sesión, pasada por agua, José Ramón Sandoval ha facilitado una convocatoria con seis novedades respecto a la última cita liguera en Gijón. Así, regresan a la lista Quezada, Jesús Valentín, Bambock, Quim Araujo, Sebas Moyano y Erik Expósito, mientras que descansarán ante el cuadro azulón Javi Galán, Luis Muñoz, Javi Lara, Aguado, De las Cuevas y Jaime Romero.

Sandoval ha apuntado en su comparecencia de prensa posterior que este choque copero le llega al CCF "en su mejor momento, en la mejor dinámica, aunque no de resultados", algo que le hace ser optimista de cara a la eliminatoria: "Queremos pasar y es importante no encajar gol en casa para poder hacer daño allí en la vuelta. Vamos a intentar pasar ya desde el primer partido". En su elección, con el cupo de sub 23 igualmente presente y marcado ya por la titularidad de Marcos Lavín en la portería, que ha confirmado el madrileño, el preparador cordobesista se ha sentido orgulloso porque el grupo está ahora "en una competencia brutal en cada puesto y eso hace mejor a cada jugador; vamos en velocidad de crucero y ahora las alternativas que tengo son reales".

Enfrente estará un Getafe dirigido por Pepe Bordalás, del que Sandoval se ha declarado "fan" porque "es una referencia para todos los que estamos ahí por lo que le ha costado llegar a Primera". Aunque es consciente de que el técnico azulón "hará rotaciones" también, lo que podría permitir a Sergi Guardiola estrenar titularidad, el de Humanes ha advertido que "es un equipo que juega muy junto, mete intensidad y no escatima esfuerzos, y sabemos que cualquier error nos va a penalizar". Ante esa situación, el entrenador cordobesista ha pedido "jugar concentrados, con la idea de dejar la portería a cero, porque fuera tenemos gente rápida que puede hacer daño".

Sandoval también ha reconocido que "no podemos tirar el partido" por los aficionados que decidan acudir a El Arcángel desafiando el frío, la lluvia y el hecho de tener que pasar por caja: "Debemos hacer que sea una noche mágica, nos vamos a dejar la vida por sacar al equipo de ahí", ha incidido el técnico del Córdoba, con la mirada ya puesta en el duelo ante el Extremadura del sábado que los no convocados empezarán a preparar ya este miércoles por la mañana. El madrileño espera que se pueda seguir viendo que "el equipo ha madurado, sobre todo sabiendo aceptar las derrotas" y se ha mostrado seguro de que "si salemos de ahí abajo vamos a dar un paso muy importante porque no todos están acostumbrados a esa situación". Claro está que para eso es fundamental ganar, sobre todo por el déficit acumulado del inicio liguero, aunque hoy en la Copa eso importará bien poco.