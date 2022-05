Ricardo Pozo 'Ricar': “El Córdoba CF puede aspirar desde el comienzo al ascenso”

Ricardo Pozo Ricar, que acaba de poner el punto y final a tres temporadas como director deportivo en la Cultural y Deportiva Leonesa, reconoce a el Día que la Primera RFEF es una categoría "espectacular". Eso sí, el Córdoba CF, que hizo "un año muy bueno", debe ir de "tapado" y destaca que será "muy difícil" ganar en El Arcángel si se mantiene "ese gran ambiente".

–¿Cómo es la Primera RFEF a la que llega el Córdoba CF?

–Espectacular. Es muy bonita. Es una categoría en el que cada partido es una batalla. Te encuentras con equipos con un nivel parecido. Va a ser muy fuerte. He seguido mucho la Primera RFEF y la Segunda RFEF y la Primera RFEF se asemeja mucho a la Segunda División y la Segunda RFEF, quitando a algunos equipos como el Córdoba, se parecía más a la Tercera buena de otros años. Va a ser una liga que va a sorprender e incluso que estamos cambiando y evolucionando porque nosotros (Cultural) sí nos hemos encontrado con equipos con césped artificial, que parece ser que la temporada que viene no va a existir. Tendrá un toque especial una categoría que va a ser preciosa.

–¿Ha sido lo que se esperaba la Primera RFEF?

–A mí me ha sorprendido y gratamente. El ritmo de juego, la calidad de jugadores, la preparación de los equipos… y a mí me ha encantado. Todo el mundo que ha seguido la Primera RFEF se ha encontrado con partidos que tenían mucho nivel.

–¿Se parece a la extinta Segunda División B?

–No, no. Hay muchos jugadores que eran top en Segunda B que no están preparados para ser top en Primera RFEF. El nivel ha subido muchísimo. Ha subido a nivel individual y a nivel colectivo. Ha subido en presión a equipos con más nombre, que eso no lo han tenido otros equipos que les ha servido para competir muy bien. No tiene nada que ver con la Segunda B. Ten en cuenta que quedarte octavo de esta categoría es quedarte entre los 16 mejores de la antigua y jugarías play off. Es una categoría de bastante nivel e incluso jugadores que estaban en ligas extranjeras se están pensando venir a Primera RFEF porque tienen mucha transcendencia. Es una liga muy bonita.

–Desde fuera se ve una categoría muy igualada.

–Mucha igualdad a nivel de cada partido te puede ganar cualquiera. El Deportivo (Coruña) sufrió el otro día con el Tudelano, pero por el nivel y exigencia cualquier partido lo puede ganar cualquiera. Está muy igualada. En cualquier equipo hay jugadores de nivel. Y si te descuidas un poco, te duele la cabeza.

–¿Ha seguido al Córdoba esta temporada?

–Sí, siempre. Muy buen año. No ha sido el grupo más potente, pero ha sido el equipo más estable, regular y de mayor transcendencia a nivel mediático. Ha sido increíble su fortaleza, su regularidad, su nivel de gol y su belleza, porque han jugado muy bien. Para mí ha sido una sorpresa el entrenador, que creo ha sabido mantener una línea durante tantos partidos que ha sido vital. Los jugadores que tenían mucho cartel y mucho nombre para estar Primera RFEF han sabido sufrir y ponerse el mono de trabajo. En definitiva, saber que para el club era importante que el año pasado fuese una anécdota y que pronto estuviera en la categoría que como mínimo se merece. Ha sido muy bonito ver los partidos del Córdoba por su calidad, energía y fortaleza, porque han sido superiores siempre.

–La importancia del primer puesto que te asegura el ascenso directo.

–Sí, pero está dentro de la línea regular. El Córdoba ha sido más regular. Es un acierto que el campeón tenga que ascender. Si algo tiene de positivo esta reestructuración, es que el mejor logre el ascenso. Siempre hemos dicho que algo había que cambiar y el más regular el premio del ascenso lo tenía que tener.

–Se habla de seis o siete refuerzos que mejore la actual plantilla del Córdoba, ¿cómo lo ve?

–Seis o siete refuerzos son la hostia. Hay muchos jugadores de nivel que han tenido la desgracia o la responsabilidad de jugar en una categoría para devolverle al club lo que no habían sido capaces de conseguir un año antes. Willy, Javi Flores, Antonio Casas… estamos hablando de gente de mucho nivel y para ser importantes de Primera RFEF. A eso si le sumas algo vital como es la sinergia, la energía que tiene el equipo... yo no cambiaría muchas cosas. Si reforzaría al club, porque siempre hay que reforzarlo y traer a los mejores, pero la dinámica no se puede cambiar y creo que la dinámica es súper potente. Yo no cambiaría mucho eso, solo mejorarlo. La situación con jugadores con hambre, energía... me quedaría con bastantes de los que he visto este año.

–La apuesta es crear un proyecto joven, ¿qué le parece?

–Sí, pero dentro de esa gente joven meto a Javi Flores. La juventud no va en la edad. Nosotros catalogamos allí el dicho de jugadores con hambre, que son jugadores que quieren estar en ese proyecto, que se identifican y mueren. Creo que ha habido jugadores que no son tan jóvenes y lo han hecho como si tuvieran 17 años. Eso hay que valorarlo y respetarlo. Estos deben ser los que lleven un poco al resto. Me he identificado con lo que he visto en el Córdoba.

–Y la importancia de los veteranos para hacer vestuario, ¿no cree?

–Sí. Eso es vital. Esto no deja de ser un deporte de equipo donde los 11 mejores jugadores a veces no ganan a equipos peores. Si algo hay que destacar del entrenador que habéis tenido, que ha sido una envidia, es que ha sabido hacer equipo. No es fácil hacer equipo. Muchas veces un jugador determinante que ha jugado un cuarto de la temporada, pero hay momentos en el vestuario que nos tenemos que mirar a la cara y esos suelen mirar a una persona en concreto y son importantes. A veces no hay que cambiar al que menos juega, sino hay que cambiar lo que hay que mejorar.

–Lo más importante es la unión con la grada este año, ¿no cree?

–Sí. Me recuerda al año cuando me dieron la oportunidad a mí que fue en Tercera División con Iosu Ortuondo. Fue un momento de tocar suelo y tirar para arriba. La sinergia fue vital en los siguientes años. He visto El Arcángel lleno. Se siguen viendo gente con camisetas identificada con su club. Esto crea afición, buen ambiente y a veces tienes que tocar fondo para apreciar que se va a estar en una categoría bonita y exigente. Cuando no salen las cosas, hay que reconocer que se esfuerza la gente. Hay que unirse y esa sinergia con afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico que he visto, hará que el proyecto del año que viene sea un equipo que va a dar mucha batalla. Será muy difícil ganar en Córdoba si sigue ese ambiente. Lo tengo clarísimo.

–¿El Córdoba debe aspirar al ascenso a Segunda División?

–Puede aspirar desde el primer momento. Si somos inteligentes, ¿por qué nos tenemos que poner el cartel nosotros? El Córdoba no va a renunciar a ganar el siguiente partido, pero ¿por qué tenemos que ser los máximos aspirantes? Tengo claro que tendrá un equipo que ganará a cualquiera, pero la presión la deben tener otros porque bajan equipos de Segunda División. Lo mejor es que el Córdoba vaya de tapado. Ese debe ser el punto de partida. Si eso se mantiene, estará arriba.