Ramón Bueno y la "ilusión" de arrancar su etapa en el Córdoba CF

El regreso inminente del Córdoba CF a los entrenamientos trae también consigo las presentaciones de los nuevos jugadores blanquiverdes. El primero en abrir el turno de intervenciones ante los medios de comunicación fue Ramón Bueno, que llega para reforzar la posición de mediocentro tras pasar toda su carrera en la cantera del Villarreal, hasta convertirse en capitán de su filial.

El nuevo centrocampista blanquiverde llega avalado por el director deportivo del club, un Juanito que lo definió como "el 6 que buscábamos tras la salida de Toni Arranz". "Es un jugador con experiencia en la categoría, que ha jugado una infinidad de partidos en Segunda B siendo capitán del Villarreal B. Él da ahora un paso distinto, viene a un equipo con exigencia y en el que se verá apretado, pero él asume ese reto", añadió el jefe en lo deportivo del CCF.

Ramón Bueno, por su parte, se mostró "súper ilusionado de venir aquí". "No es una frase que, porque se diga siempre, deja de tener valor. Lo digo de verdad. Desde el primer momento sabía que si salía del Villarreal era para ir a un club histórico, con buena afición y un buen estadio. Desde que supe que el Córdoba tenía interés en mí, la verdad es que no lo dudé. Estoy deseando de empezar lo antes posible a trabajar", comentó.

Sobre lo que se encontrará el Córdoba CF esta temporada, Bueno aseguró que "la Primera RFEF es una liga súper competitiva e igualada en la que cualquiera puede ganar a cualquiera", por lo que considera clave "empezar lo mejor posible, con buen pie".

Su lesión, olvidada

Centrado en lo personal, al nuevo jugador del Córdoba se le preguntó por su estado físico tras esa lesión que hace unos años le lastró. "Tuve una lesión grave, que me tuvo parado mucho tiempo. El año pasado ya lo hice normal, aunque fue un año de transición porque venía de estar mucho tiempo parado, pero eso está ya olvidado", comentó al respecto el futbolista.

El centrocampista ha compartido esta última temporada con Alberto del Moral, quien tuvo pasado reciente en el CCF y le dio magníficas referencias a su compañero: "Llamé a Alberto del Moral para que me contara y él estuvo encantado aquí, me habló bien del club, de la ciudad y de la afición y me dijo que no lo pensara".