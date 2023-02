Ramón Bueno: "El Córdoba CF tiene plantilla suficiente para revertir la situación"

Tranquilo y muy amable, Ramón Bueno (Burriana, 7-2-1995) atendió la llamada de el Día desde Fuenlabrada, ciudad en la que está tras salir en el cierre del mercado invernal del Córdoba CF. El de Burriana estaba "muy a gusto" en la entidad blanquiverde, pero cree que tomó "la decisión correcta" porque "allí sabía que iba a tener complicado tener minutos en esta segunda vuelta". Titular en los dos partidos que lleva con el club madrileño, deberá parar este domingo por una cláusula contractual. Eso sí, reconoce que le hubiera gustado "jugar" contra los que hasta hace poco eran sus compañeros.

-¿Qué tal le va por Fuenlabrada?

-Me va bastante bien. En cuanto a lo personal, estoy teniendo los minutos que echaba en falta allí. Es verdad que el equipo no va todo lo bien que nos gustaría, pero aún hay tiempo para darle la vuelta y confiamos en que lo podamos conseguir.

-¿Fue difícil tomar la decisión de salir del Córdoba CF en este mercado invernal?

-La verdad es que en Córdoba estaba muy a gusto, con los compañeros estaba muy bien. El club lo organiza todo muy bien, con la ciudad también y la afición del Córdoba es espectacular. Yo también como cualquier futbolista quería tener minutos y sabía que allí lo iba a tener complicado en esta segunda vuelta. Surgió la opción del Fuenlabrada al final del mercado y la verdad es que creo que he tomado la decisión correcta.

-¿Por qué cree que Germán Crespo no contaba más con usted?

-Es cierto que soy un pivote defensivo y él no juega con pivotes defensivos porque es un técnico muy ofensivo. Al final son decisiones porque cada entrenador es un mundo y cada jugador también. Han jugado otros compañeros, lo estaban haciendo bien y también entiendo, en parte, esa falta de minutos.

-Aunque debe volver porque tiene un año más de contrato, ¿cómo ha vivido esta primera etapa en el Córdoba CF?

-Desde que llegué me encontré muy a gusto con todo. Los compañeros acogieron muy bien a los nuevos. Encima la primera vuelta fue muy bien e ir a El Arcángel era un espectáculo al ver que se llenaba el estadio y la afición cómo animaba, pero los jugadores, en ese aspecto, somos un poco egoístas y necesitamos minutos, y si no puede ser en Córdoba, tiene que ser en otro sitio.

-Lleva dos titulares con el Fuenlabrada, 170 minutos, ¿qué pena que no pueda jugar este domingo ante el Córdoba CF?

-Pues sí. La verdad que me hubiera gustado jugar contra los que hace poco eran mis compañeros, pero entiendo que en una cesión se ponga la cláusula de que no se pueda jugar. Es una pena el parón porque había conseguido dos partidos prácticamente completos, y ahora parar y luego reengancharme... pero son cosas del fútbol y aún quedan muchos partidos para seguir cogiendo ritmo.

-¿Cuál puede ser la clave del partido de este domingo en el Fernando Torres?

-En cuanto a intensidad será un partido muy igualado. No descubro nada si digo que la plantilla del Córdoba CF es más completa a la vista de la clasificación. Veremos las ocasiones que tiene uno y otro equipo y el que las acierte será el que se lleve los tres puntos.

-¿Qué le está sucediendo al Fuenlabrada que no arranca y sigue en descenso?

-Es cierto que plantilla, en cuanto a jugadores y experiencia, hay suficiente para revertir la situación. Imagino que en la primera vuelta se empezaron a torcerse y a no ir cómo se esperaba en un principio y quizás por eso está ahí abajo, pero he pensado desde que he llegado aquí que no pienso que estemos tan lejos de ganar ese partido que cambie la dinámica para poder salir de ahí abajo.

-¿Le está sorprendiendo la dinámica negativa del Córdoba CF?

-Me está sorprendiendo debido a lo bueno que fue la primera vuelta. Creo que la primera vuelta fue prácticamente perfecta y repetir eso es complicado. Si que es cierto que para ser una plantilla que está arriba, lleva muchos partidos sin ganar. Es un poco la situación en la que estamos nosotros y en cuanto llegue una victoria seguro que también cambiará todo para el Córdoba.

-¿Le sorprendió que saliesen seis jugadores en este mercado invernal del Córdoba CF?

-Un poco sí que me sorprendió la verdad, porque yo vengo de un filial y allí apenas hay movimiento. Cuando un equipo va tan arriba, creo que no es porque los 11 jugadores que más minutos están teniendo lo están haciendo bien, si no también del trabajo detrás del cuerpo técnico y de los que menos minutos tienen. Creo que ha sido demasiado movimiento, pero al final de temporada se verá si los movimientos fueron para bien o para mal.

-¿Ve aún al Córdoba CF peleando por el ascenso directo?

-Claro que sí. Quedan muchos partidos y esto son rachas. Ahora el Córdoba CF es el peor equipo que está de los de arriba, pero también pasarán por mala racha el Alcorcón, el Deportivo y todos los equipos que estén ahí arriba. Plantilla hay de sobra, y todos los equipos de arriba deben ir a El Arcángel y ahí se debe notar la diferencia.

-¿Se ha puesto en contacto ya algún compañero de Córdoba con usted?

-Me puse en contacto con ellos la semana que salí de allí para contarles las diferencias que hay entre un club y otro. Es verdad que esta semana teniendo partido no creo que hablemos mucho, y no creo que hablemos del partido si es que hablamos.

-¿Cómo fue venir al Córdoba CF tras una larga etapa en el Villarreal?

-A mí se me acabó el contrato en Villarreal. El club decidió apostar por otra gente y lo entiendo porque para ser un filial yo ya tenía una edad. Me llamó prácticamente el Córdoba el mismo día y yo tenía muy claro que quería ir a una ciudad como Córdoba y a un club como el Córdoba. Era una buena oferta y no tuve problemas en aceptarla.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba CF?

-Poco le puedo decir a la afición porque el poco tiempo que he estado ahí han demostrado que es una de las mejores aficiones que hay. Les diría que no abandonen al equipo, que está claro que hay una mala racha y entiendo la frustración que pueda tener la afición, pero en un momento cambia y aún queda lo más importante, así que hay tiempo para todo.