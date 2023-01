Rafael Escobar: "El Córdoba CF incluso con uno menos es superior a la mayoría de los equipos"

La Balompédica Linense dio la sorpresa en El Arcángel ante un Córdoba CF que era líder del Grupo I de Primera Federación y se llevó los tres puntos gracias a un tanto in extremis de Toni García (0-1). Un triunfo muy valioso para un conjunto gaditano que se pone décimo con 24 puntos y una jornada menos, sobre todo porque, como explicó su entrenador, Rafael Escobar se trataba de un "partido complicadísimo y difícil", pero al que llegaban con la intención "de competir durante los 90 minutos".

"Cuando el Córdoba CF tuviera el balón, la idea era tener las líneas juntas y no dejar espacios por medio porque se mueven muy bien. En defensa había que estar cerca del borde del área porque a las espaldas Carracedo y Simo te pueden hacer mucho daño", analizó sobre el encuentro el entrenador cordobés, quien destacó que, a partir de la expulsión de Simo, fuero capaces de "circular mejor el balón" y de "no especular con el resultado", sobre todo en esos diez últimos minutos en los que destacó que el equipo no se echó atrás y que en "una jugada combinativa" se encontró el gol de la victoria.

Una expulsión que condicionó el partido al hacerse al término de la primera mitad y que el propio Rafael Escobar confesó que cree que no hubo nada para que Simo fuese expulsado pues surgió de un encontronazo: Si te soy sincero, creo que no ha habido nada. Creo que Simo pisa a Loren, este le ha empujado y Simo le empuja con el codo y lo expulsan. Eso ha sido determinante", aseguró el entrenador cordobés.

"El Córdoba CF incluso con uno menos es superior a la mayoría de los equipos", añadió un Rafael Escobar que sumó los condicionantes del ambiente y de El Arcángel como factores que hacen que este partido sea todavía más "complicado". Por último, el entrenador cordobés admitió que entrenar algún día al Córdoba CF es "el sueño de cualquier técnico cordobés", aunque nunca ha tenido esa oportunidad, pero sí le gustaría si "en el futuro fuese una opción".