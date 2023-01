Germán Crespo: "El equipo que ha querido ir a ganar ha sido el Córdoba CF"

El Córdoba CF se estrenó en El Arcángel en este 2023 con una inesperada derrota ante la Balompédica Linense (0-1) en un partido que se llevaron los blanquinegros gracias a un tanto de Toni García en el tiempo de descuento. Un choque que estuvo muy condicionado por la expulsión de Simo al borde del descanso, que obligó a jugar a los cordobesistas con uno menos durante una hora. Pese a ello, como comentó Germán Crespo en la rueda de prensa posterior, "a pesar de tener un jugador menos, el equipo que ha querido ir a ganar ha sido el Córdoba".

"En los primeros 15-20 minutos no hemos salido bien al partido, con un ritmo lento y sin generar nada. A partir de ahí, hemos dado un paso adelante teniendo más criterio de balón y así ha llegado la ocasión de De las Cuevas y la que Carracedo envía por encima de la portería", analizó el técnico cordobesista, quien añadió que "si no realizas esas ocasiones te puede pasar lo que le ha pasado al Córdoba". Y es que, Crespo echó en falta el acierto en la finalización y destacó la expulsión de Simo como una de las causas de la derrota, una roja directa que para el granadino fue "injusta porque viene de un forcejeo".

Sin embargo, y aunque esta derrota hace que los blanquiverdes dejen de ser líderes del Grupo I de Primera Federación, Germán Crespo sacó en positivo el rendimiento del nuevo fichaje invernal, que partió como titular y jugó todo el partido. "Caballero ha estado muy bien, nos ha dado equilibrio porque el peligro de la Balona iba a ser buscar las contras. Nos ha dado esa estabilidad y vigilancia que pedíamos, defensivamente ha estado bien y con balón ha hecho que tenía que hacer. Siempre el primer partido es difícil, es el jugador que buscábamos y se ha demostrado que le va a dar muchas cosas al equipo", comentó.

Eso sí, Germán Crespo se mostró bastante molesto en la sala de prensa de El Arcángel tras el partido. Más allá de la dolorosa derrota, el granadino culpó a varios miembros de la plantilla de la situación en la que se encuentra el equipo, pues "hay jugadores con pensamiento de salir y no están con los cinco sentidos en el club y por eso no están jugando, no se puede contar con ellos". Además, confesó que algunos de esos futbolistas son Adrián Fuentes y José Cruz, aunque dejó caer que son "varios".

"Eso es lo que nos está afectando, aunque la dirección deportiva está siempre trabajando en posibles salidas y entradas, pero hay jugadores que tienen ofertas de otros clubes importantes y quiero gente que quiera estar y sepa que, cuando lo saque, lo van a dejar todo en el terreno de juego; no puedo meter a un jugador cuando sabes que está pensando en salir, te crea esas dudas", añadió el entrenador del Córdoba CF.

Germán Crespo personificó en el que caso de Adrián Fuentes, un jugador que "ha tenido minutos y oportunidades, pero le ha llegado una oferta importante para salir y te crea esa duda; ¿cómo lo metes al campo a dejárselo todo?", se lamentó el entrenador, quien diferenció la situación del delantero con la de Álex Bernal, quien "estaba teniendo menos minutos", aunque el granadino confesó que "la salida a todos no se les puede dar".