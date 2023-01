Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante la Balona

CARLOS MARÍN. Superado. No tuvo excesivo trabajo ante la Balona, pero en la jugada final se vio superado por el cabezazo de Toni García que costó la derrota a su equipo. Ha perdido la buena sintonía de dejar la portería a cero que enlazó en un momento del curso.

PUGA. Profundo. Buena primera parte del granadino, con constantes subidas al ataque. En la segunda parte tuvo una gran ocasión nada más empezar, pero no ajustó su disparo. Poco después fue sustituido, ya muy cansado.

JORGE MORENO. Impreciso. Demasiados errores en el pase cuando le tocó sacar el balón desde atrás, lo que no tapa que en las acciones defensivas se le vio enchufado y de nuevo bien acoplado junto a Dragisa Gudelj.

GUDELJ. Recuperado. Germán Crespo recuperó a su baluarte defensivo, el único además que fue capaz de dar salida de balón al equipo en la primera parte, con su clarividencia a la hora de avanzar con el esférico controlado.

CALDERÓN. Espeso. No es el cañón que durante meses brilló y hasta cierto punto es lógico con tal acumulación de minutos. Le costó mucho aparecer en ataque, si bien en el aspecto defensivo cumplió con su función.

DIARRA. Multiplicado. El volante lo intentó todo para ser el pegamento de su equipo, multiplicado como siempre tanto en labores defensivas como en las ofensivas. Se le vio todavía falto de acoplamiento con Caballero, algo normal.

CABALLERO. Debutante. Mostró detalles de lo que puede ofrecer al equipo, con mucho trabajo y buenas acciones en el apartado defensivo. Se le vio algo temeroso a la hora de soltarse para ir al ataque, pero poco a poco debe ir mejorando.

CARRACEDO. Chispazos. No tuvo la continuidad de otros días, aunque sí que apareció en un par de ocasiones con claridad. También tuvo el gol en el primer tiempo, pero su disparo se marchó alto. En el segundo tiempo, el cambio de banda no le benefició.

DE LAS CUEVAS. La tuvo. El alicantino tuvo la mejor ocasión de su equipo en la primera parte, con un disparo a bocajarro que le sacó el meta de la Balona. Aunque le faltó más continuidad, tuvo un buen tramo en ese primer acto.

SIMO. Acelerado. Se marchó antes de tiempo por una expulsión quizás algo rigurosa, pero de futbolista poco inteligente, al sacar el brazo de manera innecesaria en una pugna con Loren. Hasta ese momento, no había ganado ni un duelo individual.

WILLY LEDESMA. Trabajador. Se movió en todo el frente de ataque y dejó detalles más allá de ser un hombre de área. Tuvo una gran ocasión en el primer tiempo pero decidió ceder el balón a Carracedo en lugar de definir. Buen trabajo el suyo.

JOSÉ RUIZ. Desafortunado. Debía dar calma a su equipo en defensa y sumarse al ataque, algo que no hizo apenas. Bien es cierto que no sufrió demasiado para defenderse, aunque en la jugada del gol de Toni García no estuvo afortunado.

CEDRIC TEGUIA. Desconectado. Entró para dar frescura a su equipo en el carril izquierdo del ataque, pero sus compañeros le buscaron poco. Tuvo un par de intentonas en las que se marchó de su par pero no sacó un centro definitivo.

CASAS. Volcado. Lo intentó de todas las maneras posibles, ganando balones con su fortaleza física y comprometiendo a los centrales del conjunto balono. Tuvo una gran ocasión en el descuento pero se topó con Varo.

KIKE MÁRQUEZ. Descolocado. Sin continuidad en cuanto a minutos, al sanluqueño le cuesta un mundo cuando entra en los tramos finales de los partidos. Además, ante la Balona lo hizo en el costado derecho, lo que lo sacó completamente de cualquier acción de peligro.

SERGIO BENITO. Sin tiempo. El madrileño fue el recurso a la desesperada de Germán Crespo ya con el marcado a favor de la Balona, pero apenas le dio tiempo a entrar en contacto con el balón antes del pitido final.