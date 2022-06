"Rafael Campanero va a ser presidente de por vida de nuestro club"

La sociedad cordobesa y el cordobesismo estuvieron muy presente en el adiós a Rafael Campanero, presidente eterno del Córdoba CF. A la espera de ese merecido homenaje, en el que ya trabaja la entidad blanquiverde junto al Ayuntamiento, todos los presentes recordaron la gran figura del polifacético dirigente de Almodóvar del Río.

Tras la misa funeral, Javier González Calvo, presidente actual del Córdoba CF, indicó que "es un día triste para todos. Se muere el que va a ser presidente de por vida de nuestro club. No creo que haya otro posterior a él, por mucho que pasemos algún otro y dejemos algún tipo de huella, pero como la que va a dejar él va a ser imposible que otro la haga".

"Es un día triste pero puede ser un día de alegría porque se le ha honrado y han estado aquí muchos presidentes del Córdoba CF, muchos jugadores, muchos aficionados... eso es lo que Rafael se lleva. El respeto y el cariño de todas las personas que componen el Córdoba CF y la ciudad de Córdoba", comentó el máximo dirigente de la entidad blanquiverde.

"Personalmente tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con él, porque desde el primer día que llegué aquí se puso en disposición para ayudarme. He quedado personalmente varias veces con él y sobre todo los lunes me llamaba. Me llamaba para darme la enhorabuena y para decirme que tenía que arrancarle la cabeza a alguien (bromeó), pero sobre todo para dar la enhorabuena en este último año, aunque en los últimos tres o cuatro meses lo estaba pasando ya regular", relató Javier González Calvo.

"Yo siempre decía, ¿y este hombre porque siempre me llama a mí por la mañana los lunes? Era simplemente por el amor a unos colores y por hablar con alguien de su Córdoba CF", explicó el CEO cordobesista sobre los recuerdos que tiene de un Rafael Campanero que ya renovó su abono de este curso. "Va a quedar una huella para la eternidad y creo que todo el cordobesismo y todas las personas que trabajamos en este club le estaremos agradecidos de por vida", añadió Javier González Calvo.

Por su parte, José María Bellido explicó que "Rafael fue un cordobés muy comprometido y con una enorme trayectoria en esta ciudad. Siempre, siempre, siempre ayudando y arrimando el hombro desde el Centro Filarmónico Eduardo Lucena hasta el Córdoba CF, el propio Ayuntamiento o la política local, en todo siempre ha estado implicado y es muy triste su fallecimiento".

"Especialmente con su vinculación al Córdoba CF, todos los que conocíamos a Rafael sabíamos que era su pasión. Además, lo único que ha hecho Rafael por el Córdoba, al igual que con la ciudad, fue arrimar el hombro, trabajar y especialmente en los momentos duros", comentó el alcalde. Además, añadió que "nunca estaba para las cosas fáciles sino que estaba para cuando las cosas estaban cuesta arriba y venían difíciles. Él sabía que había que dar un paso al frente y siempre lo dio".

En un plano personal, José María Bellido reconoció que tuvo "la suerte de tener trato con Rafael, especialmente con mi mujer. Era una persona maravillosa y siempre estaba ahí. Yo le escribía whatsapps cada vez que veía algo que teníamos que corregir o algo que teníamos que mejorar, para felicitarnos cuando había buenos resultados, charlar con él de muchas cosas y que no se relacionan con su figura y que no os podéis ni imaginar, pero que demostraba que tenía un corazón que no le cabía en el pecho". De este modo, el alcalde se mostró "en el aspecto personal triste por la pérdida y contento por disfrutar de él muchos años".

Javi Flores, por su parte, reconoció que "Rafael era como un padre. Yo llegué al primer equipo con 18 o 19 años y me trató como si fuese un hijo y a partir de ahí no perdimos la relación porque era un hombre que tenía una virtud que era que llamaba a todos los amigos y conocidos para ver cómo estaban y a la vista está porque la iglesia se ha quedado pequeña de la gente que lo quería".

"Rafael Campanero ha sido un ejemplo, como persona, como presidente. Fue un hombre honesto, muy sacrificado y era muy sencillo, cercano y noble, de los que pocos quedan", recordaba Javi Flores, que se quedaba con "los momentos vividos, el año del ascenso (Huesca)". También indicó que "no es algo que depende de mí, pero estaría muy bien tenerlos presentes cerca de nuestro estadio o por nuestra ciudad".

Pepe Díaz también estuvo presente y comentó que "era un día triste pero Rafael quiere que se le recuerde con alegría, con su Córdoba, con su Almodóvar natal. En esta plaza hay muchos años de historia, es un día complicado, de muchos recuerdos y de gente que ya no está y la recordamos hoy". "Rafael es mi pueblo, era amigo de mi abuelo... nosotros que somos cordobeses no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Rafael me enseñó a querer al Córdoba, es lo más bonito que me ha dejado. En mi presentación lloré y hoy estoy llorando porque Rafael deja un legado tremendo", indicó emocionado el de Almodóvar del Río.

También recordó Pepe Escalante la figura de Rafael Campanero, del que tuvo "un trato de padre a hijo". "Se va una persona que desde el punto de vista deportivo se va a echar mucho de menos porque hablar del Córdoba es hablar de Rafael Campanero", comentó el extécnico y exjugador cordobesista. "Córdoba va a sentir esta marcha, fueron varias etapas y la mayoría casi dramáticas y las supo reflotar. Lo vamos echar de menos y es una persona a tener en cuenta para seguir su camino", añadió.

Por último, Javi Moreno, que seguirá ligado a los banquillos en el Tarazona, indicó que "tuvo muchas experiencias y muchos momentos vividos con él. Le tenía muy cariño y en momentos de mi carrera fue muy importante. En momentos difíciles, en temas personales, me aconsejó para bien y le tenía un cariño muy grande". El de Silla, que se guarda las anécdotas para él y Rafael Campanero, "como ya les dije a sus hijos en el sepelio", reconoció que "hay poco que decir cuando ves la iglesia cómo estaba. Ahora tiene que disfrutar ahí arriba y yo firmaría por llegar a la edad que tenía, 95 años, y allá donde esté le deseo todo lo mejor".