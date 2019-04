Rafa Navarro, técnico del Córdoba, se mostró muy enfadado tras el partido ante el Zaragoza y habló alto y claro en sala de prensa. El cordobés no escondió que el final de la temporada está siendo "una pesadilla y hay que terminar de la mejor forma posible pero ya lo estamos viendo, se va a hacer muy largo".

Navarro corroboró la mala imagen mostrada por su equipo. "Está claro que el partido lo ha visto la afición. Nos condenan los fallos individuales. El partido se podía decantar para un lado o para otro pero los fallos nos están condenando. El equipo a raíz del primer gol se ha descompuesto y ha bajado los brazos", explicó el preparador blanquiverde, que asume que "está siendo duro, pero aquí han pasado cuatro entrenadores ya. El primero vio el enfermo y se fue. Pasaron dos más y me toca a mí ahora. Aquí han llamado a entrenadores y no han venido. Yo como cordobesista di el paso al frente. Si se pone la cosa mala, aquí estoy para que me den palos, pero hay una cosa clara, y es que en el fútbol no hay milagros".

Cuestionado por si acabó contento con la intensidad mostrada por sus jugadores, la respuesta de Navarro fue bastante clarificadora: "Hasta el gol no es que estuviésemos bien pero el equipo ha mantenido un orden, aunque sin demostrar lo que nos estamos jugando. El Zaragoza nos ha ganado con muy poco y en estos partidos hay que correr mucho más de lo que hemos corrido".

Al margen de lo deportivo, en un final de temporada muy complicado también en lo institucional, Navarro desveló que el presidente del club, Jesús León, había bajado esta semana al vestuario para "decirnos que esta semana iba a pagar alguna nómina".