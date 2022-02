'El Plan' de Germán Crespo sigue en pie

¡Qué poco le hace falta a este Córdoba CF para hacer gol! Con dos zarpazos casi seguidos en los minutos 39 y 42 de la primera parte, reventaron los de Germán Crespo el planteamiento inicial del Coria de desactivar el potencial cordobesista en ataque a base de un juego engorroso que, en cierto modo, le surtió efecto y casi provocó la expulsión del joven Simo cuando ya había visto la amarilla en el primer minuto. No le perdonó el árbitro la segunda cartulina al extremo hispano-marroquí porque no hubo motivo para echarlo del partido, pero -como si fuera el presidente del festejo- le dio el primer aviso.

Educado con las advertencias, Simo se olvidó de meterse en líos y se dedicó a lo suyo: aparecer y desaparecer. Por banda izquierda, derecha y por el centro -difícilmente se le puede fijar una marca-, el 18 blanquiverde terminó recibiendo un balón solo, dentro del área y en su posición natural de golpeo, definió al palo corto, engañando al portero. El segundo, apenas tres minutos después, correría a cuenta de Casas cruzando el balón suavemente ante la salida del meta. Un visto y no visto, y rumbo a vestuarios.

Insistió el Coria en su plan tras el paso por vestuarios. El plan -algo tan de moda en la actualidad, como el de Alonso en la segunda temporada tras su regreso a la Fórmula 1- no se abandona nunca, y al conjunto extremeño le dio sus frutos en el 52, cuando acortó distancias en una jugada polémica que se pidió falta previa a Álex Bernal. Pero a los cinco minutos, los blanquiverdes le volvieron a apagar la luz al cuadro cauriense, zanjando cualquier atisbo de rebelión en El Arcángel que ponga en riesgo el plan de Germán Crespo.

Porque en toda esta película, el técnico granadino del Córdoba CF también tiene hueco para su plan. El de ascender lo antes posible a Primera RFEF y de ganar todos los partidos que se disputen esta temporada en su estadio. Así lo reconoció en rueda de prensa a lo largo de esta semana. Viento en popa, a toda vela, no corta el mar, sino vuela... el velero de Germán. Once victorias de once partidos en casa en liga, a las que se pueden sumar las de la Copa RFEF y solo la única derrota contra el Sevilla en Copa del Rey en la prórroga.

Igualando registros históricos

La victoria ante el Coria consolida la racha ganadora y goleadora del Córdoba CF de cuatro triunfos consecutivos, que empezó a principios de este año en El Arcángel contra el Vélez (4-1). Le siguió otra en casa frente al Xerez DFC (4-0) y la prolongó con una más a domicilio en la Ciudad Deportiva El Rosal, ante el filial cadista (0-4). Con estas tres victorias, los blanquiverdes igualaban un registro histórico apenas conseguido tres veces en su historia, como avanzó durante esta semana la cuenta @laligaennumeros, que consistía en enlazar tres victorias seguidas por cuatro o más goles. La última vez que se disfrutó de semejantes resultados, fue en 1956, también en los meses de enero y febrero.

Una gesta que pocos recuerdan ya y que la actual plantilla cordobesista tenía posibilidad de superar este domingo. Sin embargo, con solo tres goles -que se dice pronto- los de Germán Crespo se quedan a un gol de marcar un nuevo hito en la historia la entidad blanquiverde.

Sin ser el mejor partido de la temporada, el Córdoba CF demostró una vez más su pegada ante uno de los equipos más sólidos de la categoría, que llegaba tercero, y con el que aumenta su distancia en la tabla hasta los 14 puntos. El Coria plantó cara al líder del Grupo IV de Segunda RFEF en un territorio inexpugnable, hasta que el Córdoba quiso, demostrando una vez más lo poco que le falta para hacer un gol.