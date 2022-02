Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el CD Coria

CARLOS MARÍN. Atento. El almeriense tuvo más trabajo que en el duelo ante el filial cadista, aunque se mostró una vez más muy seguro. No pudo hacer nada en el gol del cuadro coriano, superado en el mano a mano por Dani Homet. Sigue con su progreso desde la titularidad.

PUGA. Desborde. El motrileño, que regresó al lateral derecho, subió constantemente su banda, lo que le hizo sufrir más de la cuenta en tareas defensivas en la primera parte por las internadas de Traver. Constante en su juego.

BERNARDO. Expeditivo. El central cordobés volvió al eje de la zaga y fue una de las sorpresas del once inicial de Germán Crespo. Atento a los cortes, en los que salvó un par de acciones visitantes, tiró de experiencia y galones ante Homet e Iván Fernández. Acabó como capitán para coger más moral.

GUDELJ. Asentado. El central neerlandés de origen serbio sigue aprovechando las ausencias de José Cruz y José Alonso. El único fichaje realizado en este mercado de invierno sigue demostrando sus cualidades. Serio atrás y buena salida de balón.

EKAITZ JIMÉNEZ. Inagotable. El vasco tiene gasolina para jugar más de 90 minutos. Constantes subidas por la banda izquierda, en la que conectó muy bien con Simo en la primera mitad. No arriesgó tanto en la segunda parte para que no le pillasen las espaldas.

JAVI FLORES. Ovacionado. El de Fátima brilló con luz propia de nuevo. Está en un gran momento de juego y el equipo lo agradece. Clave en el 1-0 y el 3-1 con dos pases claves. Willy al que el punta no dio la continuidad deseada. Relevado y aplaudido por la grada de El Arcángel. Merecido descanso y premio.

ÁLEX BERNAL. Peleón. El de Triana fue a la batalla ante un aguerrido Coria. Además, lo intentó con un par de acercamientos sobre el área coriana. Asistió a Casas en la jugada del 2-0 y acabó sustituido tras acabar maltrecho en la acción del gol visitante.

ADRIÁN FUENTES. Todoterreno. El madrileño sigue en racha. Ya son 10 tantos los que lleva anotados. El ex del Murcia cazó un gran pase de Javi Flores y desarboló con paciencia a la defensa coriana para poner la sentencia. Brillante.

DE LAS CUEVAS. Calidad. Veteranía y clave. El alicantino estuvo participativo e intentó conectar con Bernal y Javi Flores para hacer más daño en ataque. Fue clave en la acción del 1-0 y se movió entre líneas como suele hacer de costumbre.

SIMO. Es su año. El hispano-marroquí vive un momento muy dulce esta temporada. Le sale todo. A pesar de estar con molestias, fue titular. Vio una amarilla en el primer minuto y tuvo que templar los nervios para marcar el 1-0. Fue relevado por Willy.

ANTONIO CASAS. Incansable. El de La Rambla volvió a la titularidad y dispuso de 90 minutos. Pelea y lucha constante al servicio de un equipo que sabe que lo tiene para romper defensas rocosas. Gol y ya van ocho en esta temporada en Liga.

LUISMI. Brega. El de Plasencia salió a falta de media hora para suplir a Miguel de las Cuevas. Escorado a la izquierda en la mediapunta, no encontró su premio en ataque.

WILLY. Fallón. No tuvo su día. Fuera del once inicial de Germán Crespo, el de Torremejía tuvo media hora para entrar en calor. Lo intentó, pero no estuvo certero, sobre todo en una acción tras pase de Javi Flores.

VIEDMA. Con minutos. El jiennense relevó a Bernal y cumplió en la media hora que dispuso. El ex de la Ponferradina se mostró participativo junto a Javi Flores. Acabó formando pareja junto a Toni Arranz.

TONI ARRANZ. Sin ritmo. El madrileño perdió el sitio en el centro del campo y le está costando entrar de nuevo de inicio. Ante el Coria relevó a Javi Flores y volvió a frenar el ataque visitante. Fue amonestado.

VISUS. Sin tiempo. El madrileño entró a falta de siete minutos por Gudelj, que tiene cuatro amarillas desde su llegada a Córdoba. Germán Crespo lo tiene todo atado y evita así problemas a futuro.