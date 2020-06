Hay Federico Piovaccari en el Córdoba CF para rato. Así lo cree el delantero italiano, para regocijo de una afición que lo convirtió en uno de los grandes referentes del equipo blanquiverdes nada más regresar en el pasado mercado invernal a El Arcángel. El punta italiano, que pasa estas semanas de inactividad en Córdoba a la espera de que el nuevo curso vaya tomando forma con el anuncio de las fechas oficiales de regreso al trabajo, mostró además su confianza en el proyecto de Infinity en el club.

En una entrevista concedida a Cope Córdoba, el delantero del Córdoba se mostró seguro de que seguirá en la entidad blanquiverde. "Seguro que sí. Que yo sepa no tengo ninguna posibilidad de marcharme. Vine en enero por el proyecto de Infinity, en el que creo, y mi idea no es salir. Me quedaré este año y ojalá alguno más", apuntó el ariete, que se mostró dolido por el abrupto final de la temporada, ya que estaba "convencido" de que su equipo podría meterse "entre los cuatro primeros".

A Piovaccari, el parón de la competición le llegó cuando aún no había mostrado su mejor nivel, pese a que "en los primeros partidos con el Córdoba estuve muy bien, con las ganas de volver a casa y la emoción", apuntó. "Los dos últimos partidos pueden ser la clave de quedarnos fuera. Perder en casa contra el Algeciras nos mató mentalmente. Duele mucho quedarse fuera así", reconoció el transalpino sobre el tramo final de la competición, que ha dejado en la plantilla un sentimiento común de "ganas de volver y jugar".

Para eso, sin embargo, aún resta al menos mes y medio, pues la pretemporada del conjunto blanquiverde se perfila para empezar a finales del mes de julio o principios del mes de agosto, con un par de concentraciones en las que el club ya trabaja. Una preparación que será más larga de lo normal, ya que la competición podría demorar su inicio hasta finales de septiembre o principios de octubre. "En Australia viví una pretemporada larga, que empieza en julio y la liga no empieza hasta octubre", apuntó Piovaccari al respecto, para reconocer que "no es lo mismo entrenar sabiendo que el fin de semana vas a competir, pero ahora son meses los que vamos a estar parados y habrá que empezar poco a poco".

Con el aspecto deportivo aparcado, el italiano se refirió también a la situación institucional del club, con la inscripción del equipo a través de la SAD de Infinity en ciernes. "Esta es la duda que todo el mundo tiene y nosotros también. Yo creo fuertemente en Infinity. Creo que ese problema será por poco tiempo. Ellos se quedarán en Córdoba, es un proyecto muy interesante", apuntó el delantero, convencido de que la entidad irá a mejor en cuanto a estabilidad.