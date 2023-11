Pellicer, sobre el Córdoba CF: "Es de los mejores de la categoría"

Sergio Pellicer compareció sonriente en la sala de prensa de La Rosaleda antes de recibir este domingo al Córdoba CF. Al mal tiempo, buena cara. Se acumulan las lesiones musculares en el equipo malagueño, la última la de Juanpe. Son seis lesiones en las dos últimas semanas de ese estilo, unida a varias previas, que complican el once inicial. Pero el técnico malaguista no quiere excusas, pretende extender la racha de partidos sin perder que tiene el equipo, desde agosto invicto.

"Este mes es muy importante, nos vienen ahora todos los problemas en la misma posición, una muy bien cubierta, pero esto es fútbol, lo vamos a afrontar con una sonrisa. Aparecerán oportunidades, jugadores que deberán jugar, va a haber cosa positivas, por ejemplo Víctor García y Ramón ya están en la última fase para regresar poco a poco. Unos van cayendo y otros van entrando, con un proceso como el de Haitam y Juan, que volvieron y van cogiendo la forma. Juanpe estaba encontrando su nivel y es un traspié. A ser positivo y buscar soluciones", relativizaba el entrenador castellonense.

"Con Nelson soy positivo y creo que va a estar. Va a preparar el entrenamiento y dependiendo de sensaciones estará o no. Vamos a ser positivos. Ramón y Víctor no están para un partido de exigencia muchos minutos, pero tiene su parte. Sangalli entrará la semana que viene. Cada uno tiene su parte. Hubo dos o tres jugadores que en Barakaldo corrieron más de 15 kilómetros, te da idea de la capacidad de esfuerzo y sacrificio que hay", insistía el entrenador.

Acerca del Córdoba CF, Pellicer señalaba que "es un rival de los mejores de la categoría. Tuvo un principio algo dubitativo, pero después está en su nivel. Tiene gente que aprieta muy bien en la presión, con mucha velocidad arriba, es candidato a estar arriba. Perdió con el Linares siendo superior en casa, algún resultado más. Siempre es agresivo, aprieta al rival. Puede ocurrir como el Castilla, que cambie la forma de jugar y tenemos que estar preparados en todos los escenarios. Tienen mucha velocidad, arriba aprietan. Presionar, cambiar rápido el chip al perder la pelota... Somos muy parecidos en ciertos aspectos", indicó.

Sobre la sanción que le hará estar fuera del banquillo tras la roja en Antequera, Pellicer decía que "estaré viéndolo en algún sitio, ya ha pasado antes, espero que no pase más. Es una experiencia, no eres más experto sino que te has equivocado más veces".